Morto a soli 58 anni per un malore l’ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi

BIENTINA – Morto a soli 58 anni per un malore nella notte l’ex sindaco di Bientina, Corrado Guidi. È stato primo cittadino dal 2007 al 2017.

“La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti”. Così il presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina.

“Ci stringiamo nel dolore alla famiglia e a tutta la comunità bientinese per questa prematura scomparsa, certi che il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato”, ha detto il presidente.

Il consigliere regionale, Antonio Mazzeo, così ricorda la sua figura: “Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Corrado Guidi, figura che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento della vita politica e amministrativa di Bientina e della provincia di Pisa.

Nel suo impegno pubblico, Corrado Guidi ha saputo interpretare con passione e determinazione il ruolo di amministratore e di uomo politico, contribuendo in modo significativo al dibattito e alle scelte che hanno segnato una fase importante della storia delle nostre comunità locali. Anche quando, nel tempo, i nostri percorsi si sono allontanati o le posizioni sono diventate differenti, non è mai venuto meno il rispetto per la serietà del suo impegno e per il legame profondo che ha sempre mantenuto con il territorio”.

“La politica, soprattutto a livello locale – conclude – è fatta di confronti, di visioni diverse e talvolta di distanze, ma anche di riconoscimento reciproco e di memoria condivisa. Oggi è giusto ricordare Corrado Guidi per ciò che ha rappresentato: un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio della comunità, con convinzione e senso di responsabilità. Alla moglie Barbara, alla figlia Anna, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e stimato va il mio pensiero e la mia vicinanza in questo momento di dolore”.