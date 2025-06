Muore a 17 anni nello scontro in scooter contro un’auto

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Tragedia nella notte a Pontedera, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 del mattino.

Il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto, violentissimo, è avvenuto nei pressi di un incrocio lungo la Tosco Romagnola, una delle arterie più trafficate della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, le ferite riportate si sono rivelate fatali ed è deceduto in ospedale.

La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento non si conoscono con precisione né la velocità dei veicoli né le condizioni della strada al momento dell’impatto. L’automobilista coinvolto è stato ascoltato dagli inquirenti e, come da prassi, sarà sottoposto ai test di rito.

La notizia si è rapidamente diffusa nella città, lasciando sgomenti amici, familiari e compagni di scuola del giovane. In molti hanno espresso il loro dolore sui social, ricordando il sorriso e la vitalità di un ragazzo descritto da tutti come solare e pieno di sogni.

La comunità di Pontedera si è stretta attorno alla famiglia colpita da un lutto tanto improvviso quanto devastante. In una notte che si è trasformata in un incubo.

È polemica anche perché l’evento si è svolto dopo che in città si era svolta la Notte Bianca. Nell’occasione si sarebbero registrate anche alcune liti con interventi delle forze dell’ordine: in una di queste alcuni carabinieri, come riferisce l’Ansa, sarebbero rimasti contusi dopo essere stati aggrediti da un gruppo di adulti.