Muore dopo un’iniezione di silicone, si cercano responsabili: disposta l’autopsia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Una donna residente a Pisa, conosciuta come Mirella, è morta nei giorni scorsi all’ospedale Cisanello dopo un lungo periodo di sofferenza seguito a un trattamento estetico illegale.

La denuncia arriva da Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago, che sui social ha lanciato un appello: “Mirella è morta dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone. Da anni lotto contro questa piaga del silicone industriale, che ha lasciato un’altra povera vittima”.

Secondo quanto riportato, la donna si sarebbe sottoposta a una pratica non autorizzata con l’iniezione di una sostanza non idonea a fini estetici. Le sue condizioni erano peggiorate rapidamente, rendendo necessario il ricovero in ospedale, dove purtroppo non ce l’ha fatta.

La polizia ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire a eventuali responsabilità. Intanto il consultorio transgenere chiede che venga fatta piena luce sulla vicenda. “Chiediamo verifiche da parte delle autorità competenti – ha aggiunto Satariano – e siamo pronti, se necessario, a costituirci parte civile”.

Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia. Pare che Mirella abbia affermato ai sanitari di essersi iniettata da sola il silicone liquido,