Paura per l’incendio partito dalla cucina in un appartamento di Pontedera

PONTEDERA – Pomeriggio di paura e fumo nel cuore di Pontedera, dove un violento incendio si è sviluppato ieri (27 maggio) all’interno di un appartamento situato in via Rinaldo Piaggio. Per domare il rogo ed evitare conseguenze ben più gravi alla struttura è stato necessario il massiccio intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato precisamente alle 15, mobilitando d’urgenza due squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sprigionate all’interno della cucina di un’abitazione posta al primo piano di un edificio condominiale. Nel giro di pochi minuti, l’intero appartamento è stato invaso da una densa e irrespirabile coltre di fumo nero che ha iniziato a uscire dalle finestre, allarmando i vicini e i passanti.

I pompieri, arrivati tempestivamente sul posto, hanno indossato gli appositi dispositivi di protezione individuale e le maschere con i respiratori per farsi varco tra i fumi tossici ed entrare nell’alloggio. Una volta individuato il focolaio nella cucina, gli uomini del 115 hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l’incendio in breve tempo. L’efficace e rapida opera di bonifica ha scongiurato il rischio che le lingue di fuoco potessero propagarsi al resto delle stanze dell’appartamento o coinvolgere le abitazioni adiacenti.

Fortunatamente, gli occupanti della casa sono riusciti ad accorgersi in tempo del pericolo e si sono allontanati immediatamente dall’edificio prima che il fumo bloccasse le vie di fuga, rimanendo del tutto illesi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i sanitari del 118, allertati a scopo precauzionale, e gli agenti della polizia locale di Pontedera, impegnati nella regolazione della viabilità e nella gestione dell’area durante le operazioni di messa in sicurezza dei locali.