Paura per un incidente fra due mezzi pesanti sulla A12: indenne una cisterna di carburante

PISA – Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo l’autostrada A12 nella tarda mattinata di oggi (7 maggio). Intorno a mezzogiorno, due tir si sono scontrati nel tratto pisano, coinvolgendo in particolare un autoarticolato cisterna adibito al trasporto di carburante. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del Ffoco per scongiurare il rischio di esplosioni o disastri ambientali.

I pompieri hanno lavorato con estrema cautela per estrarre il conducente della cisterna, rimasto incastrato tra le lamiere della cabina di guida. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Pisa. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’urto, i tecnici hanno confermato che la cisterna ha tenuto e non si è registrato alcuno sversamento di idrocarburi sulla carreggiata.

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico in direzione Genova per consentire le delicate operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi pesanti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito e i tecnici della Sat per il coordinamento della viabilità. L

e operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore.