Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozio

CALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.

Nel parcheggio privato di una attività commerciale, il conducente di un’auto, durante la fase di parcheggio, ha perso il controllo della vettura andando a sfondare la vetrata del negozio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e rimosso l’autovettura.

Sul posto vigili urbani di Calcinaia e 118.