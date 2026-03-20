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Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozio

Curioso incidente nel pomeriggio di oggi (20 marzo) nel parcheggio privato di una attività commerciale di Calcinaia

Cronaca
REDAZIONE
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Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina del negozio (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

CALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.

Nel parcheggio privato di una attività commerciale, il conducente di un’auto, durante la fase di parcheggio, ha perso il controllo della vettura andando a sfondare la vetrata del negozio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e rimosso l’autovettura.

Sul posto vigili urbani di Calcinaia e 118.

© Riproduzione riservata

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