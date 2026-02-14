Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso: salvato dai vigili del fuoco

CASCINA – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto nella serata di ieri nel comune di Cascina, dove un uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della propria auto dopo un pauroso ribaltamento.

Erano circa le 20,45 quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata allertata per un intervento d’urgenza in via Macerata: qui, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi all’interno del fosso che costeggia la carreggiata.

La situazione è apparsa subito critica ai primi soccorritori. L’auto, finita ruote all’aria nel fango, impediva all’uomo di uscire autonomamente dall’abitacolo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con estrema precisione per stabilizzare il veicolo ed estrarre il conducente in sicurezza, consegnandolo poi alle cure dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. L’uomo, pur scosso e ferito, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Cascina, incaricati di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada. Resta da capire se a tradire l’automobilista sia stato un malore improvviso, una distrazione o l’asfalto viscido.