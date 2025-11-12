Pisa, giro di vite per la sicurezza: tre arresti per droga, uno per furto ai danni di un camper di turisti

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Giro di vite per la sicurezza nelle zone della movida di Pisa.

L’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, mediante le proprie volanti, ha identificato 1700 soggetti e controllato 500 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone considerate più critiche, quali le vie limitrofe alla stazione centrale e le piazze interessate dal fenomeno della cosiddetta movida.

Nello specifico, sono stati predisposti servizi specifici con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Firenze, durante i quali sono stati effettuati approfonditi controlli alle persone che frequentano i portici di viale Gramsci, i loggiati di piazza Vittorio Emanuele II, piazza delle Vettovaglie, piazza Cavalieri ed i vicoli attorno alle principali zone di aggregazione del centro storico cittadino.

Durante un blitz in un vicolo del centro sono stati tratti in arresto per spaccio di sostanza stupefacente due soggetti extracomunitari trovati in possesso di hashish e 500 euro in contanti. All’esito dell’udienza per direttissima, per i due, è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

In un’altra occasione è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del pubblico ministero un soggetto extracomunitario che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di vari panetti di eroina e cocaina per un peso complessivo di 325 grammi, 1740 euro in contanti, due coltelli a serramanico, un tirapugni in ferro e 4 telefoni cellulari.

Prosegue incessante anche l’azione di contrasto al fenomeno dei furti ai danni dei turisti in zona Duomo, con servizi di osservazione statici e dinamici da parte degli operatori di polizia; negli scorsi giorni, il pronto intervento delle volanti, ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato un soggetto extracomunitario gravato da numerosi precedenti per furto, mentre era intento a rubare in un camper posteggiato da una coppia di turisti nei pressi dello stadio. Per l’uomo, il pubblico ministero ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Anche per la Squadra Mobile il trascorso mese di ottobre è stato particolarmente impegnativo. Nel periodo sono state denunciate 30 persone, 4 sono state arrestate a vario titolo, mentre una è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa con obbligo di dimora nel comune di residenza.

Tra le operazioni maggiormente significative, può essere citato l’arresto a seguito di condanna definitiva per atti sessuali con minorenne di un cittadino italiano e la sottoposizione agli arresti domiciliari di uno stalker di una giovane coppia di vicini di casa.

Inoltre è stata eseguita la condanna a sei anni, nove mesi e dodici giorni di un extracomunitario in relazione a reati connessi al traffico di stupefacenti e contro il patrimonio. Infine, è stato arrestato un altro cittadino extracomunitario ricercato in relazione a due sentenze definitive per numerosi reati, comportanti rispettivamente la pena di sei mesi e undici mesi.