13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Preso dopo il furto all’interno di un negozio di abbigliamento

La vigilanza di un negozio di Corso Italia a Pisa in sinergia con i carabinieri hanno permesso di fermare il ladro

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Preso dopo il furto all'interno di un negozio di abbigliamento (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio, i carabinieri della stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni, per furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 Nue. I carabinieri sono prontamente intervenuti in un noto punto vendita in Corso Italia, dove poco prima il soggetto era stato sorpreso a sottrarre diversi capi di vestiario.

Il tempestivo coordinamento tra il personale della vigilanza privata del negozio e l’immediato arrivo della pattuglia ha permesso di bloccare il giovane prima che potesse dileguarsi.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.2 ° C
13.8 °
12.6 °
76 %
0.9kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1516)ultimora (1340)sport (77)Eurofocus (58)demografica (41)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati