Preso dopo il furto all’interno di un negozio di abbigliamento

PISA – Nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio, i carabinieri della stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni, per furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento.
L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 Nue. I carabinieri sono prontamente intervenuti in un noto punto vendita in Corso Italia, dove poco prima il soggetto era stato sorpreso a sottrarre diversi capi di vestiario.
Il tempestivo coordinamento tra il personale della vigilanza privata del negozio e l’immediato arrivo della pattuglia ha permesso di bloccare il giovane prima che potesse dileguarsi.
La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.