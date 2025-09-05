28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal porto di Gaza ai binari di Pisa: la mobilitazione per l’umanità

La città si è mossa e ha trasformato piazza e stazione in spazi di riflessione e protesta civile per i diritti civili

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Dal porto di Gaza ai binari di Pisa: la mobilitazione per l’umanità
Dal porto di Gaza ai binari di Pisa: la mobilitazione per l’umanità (foto IG)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Ieri a Pisa, la mobilitazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla ha assunto forme diverse e simboliche. Dopo l’appuntamento in Piazza Garibaldi, la protesta si è spostata sui binari della stazione di Pisa Centrale, trasformando la città in un luogo di visibilità e riflessione.

Decine di imbarcazioni stanno salpando in questi giorni verso Gaza, con l’obiettivo di rompere l’assedio israeliano e portare aiuti umanitari. A bordo, centinaia di persone provenienti da oltre 44 Paesi mostrano che la solidarietà può superare confini e governi.

Il messaggio dei manifestanti è chiaro: “Se perdiamo contatto con la Sumud Flotilla, noi bloccheremo l’Europa”. Un grido forte, che denuncia le complicità percepite dei governi occidentali nell’occupazione e nel sostegno militare a Israele, mentre le popolazioni civili continuano a soffrire.

La scelta di portare la protesta sui binari della stazione ha un valore simbolico. I manifestanti vogliono ricordare che la guerra non è lontana, e che la responsabilità civile e politica riguarda tutti, anche chi osserva da casa.

Secondo gli organizzatori, sostenere la flotta è un gesto concreto: dove entrano mezzi militari, dovrebbero poter entrare anche quelli umanitari. La mobilitazione invita a riflettere sulle priorità dell’Europa e sul ruolo delle città come spazi di denuncia e solidarietà.

La giornata pisana lascia un messaggio chiaro: la società civile può fare la differenza, e la solidarietà non conosce confini. Dalla piazza ai binari, la voce della città si unisce a quella della flotta, per fermare la macchina della guerra e difendere l’umanità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.6 ° C
28.9 °
26.5 °
51 %
5.1kmh
40 %
Ven
27 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati