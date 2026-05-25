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Sofia Fiorini vola nella marcia: record europeo under 23

A La Coruña la 21enne chiude seconda nella mezza maratona di marcia davanti alla campionessa mondiale María Pérez

Sport
REDAZIONE
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Campionessa Atletica
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LIVORNO- Sofia Fiorini da record europeo under 23 nella mezza maratona di marcia.
A La Coruña, in Spagna, la giovane azzurra ha chiuso al secondo posto il Gran Premio internacional Cantones, una delle prove più prestigiose del circuito mondiale della specialità.

La marciatrice italiana ha fermato il cronometro su 1h32’36, nuovo primato europeo under 23 sulla distanza. Davanti a lei soltanto la messicana Alegna González, vincitrice in 1h32’24. Alle sue spalle, invece, è arrivata la spagnola María Pérez, campionessa mondiale in carica, terza in 1h32’51.

La prova di Fiorini è stata di altissimo livello anche per la gestione della gara. Intorno al quattordicesimo chilometro l’azzurra ha cambiato passo, contribuendo a selezionare il gruppo di testa e restando fino alla fine tra le protagoniste della competizione. Nella stessa gara Antonella Palmisano ha chiuso al nono posto in 1h33’38.

Per Sofia Fiorini da record europeo under 23 si tratta di un altro passaggio importante in una stagione di forte crescita. Dopo gli impegni con i campionati di società e i campionati italiani, l’obiettivo sarà puntato sui prossimi appuntamenti internazionali, con il mirino rivolto agli Europei.

Sempre in Spagna, nella gara maschile, Gianluca Picchiottino ha chiuso in 1h25’51, risultando il migliore degli italiani al traguardo.

Il fine settimana ha portato risultati significativi anche per altri atleti amaranto impegnati all’estero. Ad Atene, Reda Chaboun si è migliorato nel salto in lungo con 7,80 metri. A Bruxelles, buone indicazioni dagli ostacoli: Elisa Fossateli ha corso i 100 ostacoli in 13”62 con vento contrario, mentre Emmanuele Colloca ha firmato il personale nei 400 ostacoli con 53”47.

In evidenza anche Niccolò Galimi, capace di migliorarsi negli 800 metri con 1’47”72 e poi di confermarsi nei 1500 con 3’46”29. Meno brillante la prova di Samuele Zanti, che nei 3000 siepi ha chiuso in 9’18”95.

Un fine settimana intenso per il gruppo amaranto, con risultati arrivati da più meeting internazionali e con diversi atleti già proiettati verso la finale scudetto di fine giugno. La copertina resta però per Sofia Fiorini da record europeo under 23, protagonista di una prestazione che la conferma tra i nomi più interessanti della marcia italiana.

© Riproduzione riservata

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