19.5 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontri fra tifosi prima di Pisa – Fiorentina: attimi di tensione

Rischio di contatto fra le tifoserie nella zona di piazza del mercato. Ultras viola senza biglietto presenti comunque in città

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Scontri fra tifosi prima di Pisa - Fiorentina: attimi di tensione
Scontri fra tifosi prima di Pisa - Fiorentina: attimi di tensione (foto FB)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La città è scesa in stato d’allerta in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, ma non sono mancati momenti di forte tensione. Nella mattinata di oggi (28 settembre) si sono registrati scontri tra tifosi nelle vie vicine alla piazza del mercato.

Intorno alle 10, un gruppo di circa un centinaio di ultras della Fiorentina è arrivato nei pressi di via Paparelli; sarebbero stati armati di bastoni e mazze, hanno intonato cori contro i nerazzurri e lanciato petardi. È stato anche esposto uno striscione contro il rincaro dei biglietti nei settori popolari.

Le zone interessate sono state via Carducci, via Leopardi e l’area intorno alla Fontina, non lontano dallo stadio. In questi luoghi gruppi delle due tifoserie si sono avvicinati pericolosamente e solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che lo scontro degenerasse.

Per garantire la sicurezza della città e impedire ulteriori disordini, Pisa è stata blindata: dispositivi di controllo intensificati, forze dell’ordine in assetto e controlli sui movimenti dei tifosi. Preoccupa, inoltre, la presenza di ultras giunti da Firenze pur senza titolo di accesso allo stadio.

Resta ora da capire se agli scontri abbia fatto da miccia un intento provocatorio oppure se la tensione, già evidente, sia esplosa per reazione all’avvicinarsi del giorno della partita. Le autorità continuano a monitorare la situazione con massima attenzione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.5 ° C
19.8 °
17.3 °
64 %
3.1kmh
20 %
Lun
18 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati