Scontri fra tifosi prima di Pisa – Fiorentina: attimi di tensione

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La città è scesa in stato d’allerta in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, ma non sono mancati momenti di forte tensione. Nella mattinata di oggi (28 settembre) si sono registrati scontri tra tifosi nelle vie vicine alla piazza del mercato.

Intorno alle 10, un gruppo di circa un centinaio di ultras della Fiorentina è arrivato nei pressi di via Paparelli; sarebbero stati armati di bastoni e mazze, hanno intonato cori contro i nerazzurri e lanciato petardi. È stato anche esposto uno striscione contro il rincaro dei biglietti nei settori popolari.

Le zone interessate sono state via Carducci, via Leopardi e l’area intorno alla Fontina, non lontano dallo stadio. In questi luoghi gruppi delle due tifoserie si sono avvicinati pericolosamente e solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che lo scontro degenerasse.

Per garantire la sicurezza della città e impedire ulteriori disordini, Pisa è stata blindata: dispositivi di controllo intensificati, forze dell’ordine in assetto e controlli sui movimenti dei tifosi. Preoccupa, inoltre, la presenza di ultras giunti da Firenze pur senza titolo di accesso allo stadio.

Resta ora da capire se agli scontri abbia fatto da miccia un intento provocatorio oppure se la tensione, già evidente, sia esplosa per reazione all’avvicinarsi del giorno della partita. Le autorità continuano a monitorare la situazione con massima attenzione.