Scontro auto-moto, muore in ospedale dipendente del Comune di Cascina

CASCINA – Esito fatale per l’incidente fra un’auto e una moto sulla Toscoromagnola a Cascina.

È morto dopo il trasporto in ospedale il conducente del mezzo a due ruote, il 64enne Saverio Saviozzi, dipendente del Comune di Cascina.

A niente sono valsi i soccorsi della Misericordia di Vicopisano e di Bientina e della Pubblica Assistenza di Fornacette, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla compagna e al figlio di Saverio Saviozzi, deceduto a causa di un incidente stradale – dice il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti – Condoglianze che invio a nome mio, degli amministratori e di tutto il personale del Comune di Cascina. Saverio è sempre stato un lavoratore serio, apprezzato dai colleghi e pronto alla battuta. Lascia un grande vuoto e si tratta, per tutti, di un grande dolore, che colpisce ancor di più per come è arrivato”.