Si fingono tecnici di una società idrica e derubano un’anziana

I carabinieri sono riusciti a risalire, anche grazie al Dna, a un cittadino italiano di 45 anni denunciato per furto

Si fingono tecnici di una società idrica e derubano un'anziana (foto carabinieri)
SAN MINIATO – I carabinieri del Norm hanno concluso con successo una complessa attività d’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 45anni ritenuto responsabile di un furto in abitazione avvenuto nel Comune di Santa Croce sull’Arno. 

Nella mattinata dello scorso 3 ottobre, due malviventi, fingendosi tecnici di una società idrica, hanno ottenuto l’accesso all’abitazione di una donna di 84 anni, rimasta sola. Mentre uno distraeva l’anziana, l’altro si introduceva indisturbato al piano superiore nell’appartamento del figlio, riuscendo ad aprire la cassaforte, asportando un ingente quantitativo di monili in oro.

Le indagini, condotte dai carabinieri, si sono concentrate sul repertamento di tracce ematiche lasciate da uno degli autori sul luogo del furto durante l’effrazione.
Attraverso un successivo e approfondito confronto del profilo genetico (Dna), i militari sono riusciti a risalire all’identità del responsabile, un cittadino italiano di 45 anni.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.

