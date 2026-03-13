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Si mostra nervoso davanti ai carabinieri: arrestato 46enne per spaccio

L'intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vicinanze di piazza XX Settembre

Cronaca
REDAZIONE
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Foto carabinieri
1 ' di lettura

PISA – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore della città da parte dei carabinieri di Pisa. Nel pomeriggio di mercoledì (11 marzo) i militari della Sezione operativa hanno arrestato un cittadino di 46 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vicinanze di piazza XX Settembre. L’uomo, alla vista dei militari, ha manifestato un improvviso e palese nervosismo, tentando di disfarsi rapidamente di un involucro. Il movimento non è però sfuggito agli operanti, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di eroina. La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dell’uomo, ha permesso di sequestrare un bilancino di precisione e il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rinvenuti 2955 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro e presi in carico in attesa del versamento all’Ufficio corpi di reato. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana, con obbligo di dimora dalle 20,30 alle 7.

© Riproduzione riservata

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