13.9 C
Firenze
sabato 11 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sventata a Cascina la truffa del falso carabiniere

Arrestata una donna di 35 anni: si era presentata a casa di un anziano per presunte verifiche sulla provenienza dell'oro presente in casa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Sventata a Cascina la truffa del falso carabiniere (foto carabinieri)
1 ' di lettura

CASCINA – Nel pomeriggio dello scorso 8 aprile, i carabinieri della stazione di Navacchio hanno arrestato una donna di 35 anni, per tentata truffa aggravata e lesioni personali.

L’azione delittuosa è iniziata nella mattinata, quando la vittima, un uomo di 89 anni residente a Cascina, è stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Con il pretesto di dover effettuare urgenti verifiche tecniche sulla purezza e sulla provenienza dell’oro custodito in casa, il truffatore ha convinto l’anziano a raccogliere tutti i propri preziosi per consegnarli a una collaboratrice che si sarebbe presentata di lì a poco presso l’abitazione.

Il piano, tuttavia, è stato sventato grazie alla prontezza della figlia della vittima e di un vicino di casa. Giunti sul posto durante la consegna dei monili, i due hanno intuito l’inganno e hanno immediatamente allertato il 112.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga e assicurarsi il bottino, la donna ha ingaggiato una breve colluttazione, ferendo lievemente al braccio il vicino di casa intervenuto per bloccarla. Il tempestivo arrivo dei Carabinieri ha permesso di immobilizzare definitivamente la donna e di recuperare l’intera refurtiva.

Tutti i monili in oro sono stati interamente recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

L’arrestata, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stata trattenuta in camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.3 °
13.9 °
74 %
0.3kmh
28 %
Sab
21 °
Dom
25 °
Lun
22 °
Mar
19 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1427)ultimora (804)sport (157)salute (67)Tecnologia (64)Video Adnkronos (63)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati