Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari: 21enne in carcere

Il gesto scaturito dopo una lite per futili motivi. Attivato il codice rosso per garantire la massima tutela delle vittime

PISA – Nella notte di domenica (14 dicembre) intorno all’una, i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta tramite il Numero unico di emergenza e hanno proceduto all’arresto di un giovane di 21 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’intervento è avvenuto nell’abitazione dei genitori, dove il 21enne, rientrato dopo un allontanamento volontario avvenuto lo scorso 3 novembre, ha dato in escandescenze.

In un forte stato di agitazione e per futili motivi, il giovane ha aggredito i propri familiari con un’arma da taglio e con percosse, causando lesioni al padre, alla madre ed al fratello.

Data la gravità degli atti, è stato immediatamente attivato il codice rosso per garantire la massima tutela delle vittime.

L’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata e sarà custodita in attesa di essere depositata all’ufficio corpi di reato competente. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno, che coordina le indagini, con il supporto della task force provinciale per il contrasto alle violenze di genere, ha disposto che l’arrestato venisse condotto al carcere di Pisa, in attesa della prevista udienza di convalida.

