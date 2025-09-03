Trovato un cadavere nel fosso della Bufalina a Vecchiano

Getting your Trinity Audio player ready...

VECCHIANO – Nel pomeriggio di oggi (3 settembre) una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sul Fosso della Bufalina, nel territorio comunale di Vecchiano, al confine con Torre del Lago, per il recupero di un corpo.

L’allarme è scattato su richiesta del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della persona rinvenuta nelle acque del canale, ma il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono ora i carabinieri a condurre le indagini per stabilire le cause della morte e risalire all’identità dell’uomo.