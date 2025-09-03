23.9 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Trovato un cadavere nel fosso della Bufalina a Vecchiano

Sono ora i carabinieri a condurre le indagini per stabilire le cause della morte e risalire all’identità dell’uomo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Trovato un cadavere nel fosso della Bufalina a Vecchiano (foto vigili del fuoco)
Trovato un cadavere nel fosso della Bufalina a Vecchiano (foto vigili del fuoco)
VECCHIANO – Nel pomeriggio di oggi (3 settembre) una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sul Fosso della Bufalina, nel territorio comunale di Vecchiano, al confine con Torre del Lago, per il recupero di un corpo.

L’allarme è scattato su richiesta del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della persona rinvenuta nelle acque del canale, ma il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono ora i carabinieri a condurre le indagini per stabilire le cause della morte e risalire all’identità dell’uomo.

