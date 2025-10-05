15 C
Trovato uno smartphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa

La segreteria del sindacato Al.Si.P.Pe lancia l'allarme: "Una struttura fatiscente fra sovraffollamento e carenza di personale"

Cronaca
Trovato un telefono cellulare smarthphone all'interno del carcere Don Bosco di Pisa
Trovato un telefono cellulare smarthphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa (foto Comune di Pisa)
PISA – Trovato uno smartphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa: è stretta sui controlli da parte della polizia penitenziaria a Pisa, controlli sempre più mirati al contrasto all’utilizzo di apparecchi telefonici in carcere.

“È di ieri mattina (4 ottobre, ndr) – rivela la segreteria del sindacato Al.Si.P.Pe di Pisa  la notizia del ritrovamento di un altro dispositivo abilmente occultato, che non è sfuggito all’attento controllo del personale, che con abnegazione e spirito di sacrificio continua a svolgere al meglio il proprio lavoro e ad ottenere buoni risultati al contrasto a materiale illecito, nonostante una struttura fatiscente, sovraffollamento e carenza di personale, con turni che spesso vanno oltre le 8 ore, sperando che le ultime assegnazioni dal 185esimo corso allievi possano quantomeno far rifiatare il personale afflitto da pesanti carichi di lavoro”.

A tal proposito “viste le gravi difficoltà che attraversa la casa circondariale pisana” la segreteria nazionale diretta da Luigi Porcu, ha fissato per il prossimo 9 ottobre una visita insieme ai collaboratori Marcello Leozappa, rappresentante provinciale e rappresentanti locali di Pisa Federica Crocco, Giuseppe Esposito e Marco Capasso per fare il punto della situazione con la direzione.

Per concludere la segreteria locale e tutto l’Al.Si.P.Pe “si complimenta con il personale per l’importate operazione di servizio portata a termine”.

