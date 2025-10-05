Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Trovato uno smartphone all’interno del carcere Don Bosco di Pisa: è stretta sui controlli da parte della polizia penitenziaria a Pisa, controlli sempre più mirati al contrasto all’utilizzo di apparecchi telefonici in carcere.

“È di ieri mattina (4 ottobre, ndr) – rivela la segreteria del sindacato Al.Si.P.Pe di Pisa la notizia del ritrovamento di un altro dispositivo abilmente occultato, che non è sfuggito all’attento controllo del personale, che con abnegazione e spirito di sacrificio continua a svolgere al meglio il proprio lavoro e ad ottenere buoni risultati al contrasto a materiale illecito, nonostante una struttura fatiscente, sovraffollamento e carenza di personale, con turni che spesso vanno oltre le 8 ore, sperando che le ultime assegnazioni dal 185esimo corso allievi possano quantomeno far rifiatare il personale afflitto da pesanti carichi di lavoro”.

A tal proposito “viste le gravi difficoltà che attraversa la casa circondariale pisana” la segreteria nazionale diretta da Luigi Porcu, ha fissato per il prossimo 9 ottobre una visita insieme ai collaboratori Marcello Leozappa, rappresentante provinciale e rappresentanti locali di Pisa Federica Crocco, Giuseppe Esposito e Marco Capasso per fare il punto della situazione con la direzione.

Per concludere la segreteria locale e tutto l’Al.Si.P.Pe “si complimenta con il personale per l’importate operazione di servizio portata a termine”.