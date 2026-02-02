Tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dall’aviaria

SAN GIULIANO TERME – Sono tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dal virus dell’aviaria, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni anche se le probabilità che il virus sia passato dagli animali agli umani sono infinitesimali.

“Non abbiamo riscontrato altri contagi negli allevamenti che si trovano in un raggio di 10 chilometri – sottolinea il responsabile dei servizi veterinari della zona pisana, Massimo Boschi – ricordo inoltre che le uova e la carne sono stati consumanti all’interno dell’allevamento e quindi la percentuale di contagio si abbassa ulteriormente”.

Antonio Gallo, direttore dell’igiene e sanità pubblica della Asl rassicura la popolazione ed evidenzia che al momento non ci sono pericoli per la popolazione.