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Violento temporale, decine di interventi in provincia di Pisa

A San Giuliano Terme un muro di contenimento è ceduto, poi dissesti statici, alberi caduti, rami e oggetti pericolanti

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Danni, frane e allagamenti in provincia di Pisa per il passaggio di un violento fronte temporalesco. 

Il comando dei vigili del fuoco di Pisa dalle 22 di ieri (29 giugno) è intervenuto sulla Provincia per il passaggio della perturbazione, tutti nel proprio territorio di competenza.

Le tipologie vanno da dissesti statici, alberi caduti, rami e oggetti pericolanti.

A San Giuliano Terme un muro di contenimento è ceduto. Per risolvere gli interventi si è reso necessario anche un contributo da parte di una squadra dal comando di Massa Carrara. Complessivamente sono stati svolti circa una trentina di interventi di soccorso nell’arco di tre ore. I comuni interessanti sono Pisa, San Giuliano Terme e Vicopisano.
Immagini non disponibili.

© Riproduzione riservata

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