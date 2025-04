Mostre, convegni e cene a tema: tanti eventi collaterali a Pisa per il Giro d’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un cartellone con tanti eventi per aspettare l’arrivo a Pisa della tappa numero 10 della 108esima edizione del Giro d’Italia del prossimo martedì 20 maggio. Un’attesa durata 45 anni.

Risale, infatti, al 20 maggio 1980 l’ultima volta che Pisa è stata città di tappa della corsa in rosa. In programma mostre fotografiche, talk, convegni, biciclettate, cene a tema e degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, tante occasioni per conoscere le storie e gli uomini del ciclismo. In Logge di Banchi, poi, a partire da lunedì 12 maggio anche la Bike Arena, uno spazio con mostre, aziende espositrici e l’area incontri e proiezioni. Tutti i giorni, a partire dalle 19 anche degustazioni con Il Giro del gusto.

Il programma, organizzato e coordinato dal Comune di Pisa insieme a tante realtà cittadine, istituzioni e associazioni sportive culturali, è stato presentato questa mattina in sala delle Baleari. Erano presenti Michele Conti, sindaco di Pisa, Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Andrea Maggini, coordinatore del Comitato città di tappa, Marco Macchia, delegato per i rapporti con il territorio Unipi, Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica, Maurizio Sbrana, cda della Fondazione Pisa, Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo, Patrizia Pacini, per la Camera di Commercio, Andrea Madonna, presidente dell’Unione industriale pisana. Era presente anche la campionessa Fabiana Luperini, cinque volte vincitrice del Giro d’Italia (dal 1995 al 1998 e nel 2008), tre Tour de France (dal 1995 al 1997) e un Tour de l’Aude (1998).

“Il Giro d’Italia – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – torna a fare tappa a Pisa dopo 45 anni e per una casualità, così come avvenne nel 1980, il 20 maggio sarà un martedì. Non è invece una casualità tutta l’organizzazione coordinata dal Comune per festeggiare il ritorno del Giro a Pisa, bensì una precisa volontà dell’amministrazione. Abbiamo fatto squadra all’interno del tessuto sociale, culturale e produttivo della città: Comune, Pisamo, mondo dello sport e dell’associazionismo, categorie produttive, enti culturali, Università, tutti insieme abbiamo collaborato per accogliere un grande evento sportivo che sarà un’occasione unica di promozione della nostra città da un punto di vita turistico ed economico. Una conferma ulteriore di quanto questa amministrazione abbia investito nello sport e nelle infrastrutture sportive per far sì che lo sport sia davvero per tutti. Tutti gli eventi che ci avvicinano da ora al 20 maggio saranno un’occasione in più per far conoscere meglio la tappa pisana, coinvolgere cittadini, appassionati di sport e visitatori, e dar vita tutti insieme ad un grande giorno di festa per la nostra città”.

“Abbiamo lavorato intensamente – ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa – per costruire un programma ricco e coinvolgente in vista del ritorno del Giro d’Italia a Pisa, dopo ben 45 anni. Un’occasione straordinaria per la nostra città, con l’arrivo previsto nella suggestiva cornice di piazza del Duomo. Dal 12 al 20 maggio sarà allestita la Bike Arena sotto le Logge di Banchi: un piccolo anfiteatro urbano con spazi espositivi, dimostrazioni sportive, talk, ospiti nazionali, proiezioni e spettacoli. Apriremo questo mese di attesa con la Strapazzata in rosa, in programma il 25 aprile, l’evento che torna a Pisa dopo undici anni e coinvolgerà migliaia di persone in una corsa tra le strade cittadine. Attesissima anche la Notte rosa della musica, con le piazze colorate in rosa e animate dai concerti, in collaborazione con le associazioni musicali del territorio e le radio locali. Infine, la tappa a cronometro Lucca–Pisa del 20 maggio sarà trasmessa in diretta mondiale per oltre cinque ore, grazie alla partenza scaglionata dei corridori: una straordinaria occasione di promozione per Pisa e il suo territorio”.

“È un grande orgoglio – dichiara l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone – presentare questi eventi straordinari che organizziamo in sinergia con il Comune di Pisa. Grazie alla fiducia dell’Amministrazione, dal primo gennaio Pisamo è ufficialmente incaricata dell’organizzazione degli eventi in città, e il Giro d’Italia rappresenta per noi un esordio importante, un vero e proprio battesimo del fuoco. Questa manifestazione attesa da 45 anni è anche l’occasione per intensificare il lavoro che da oltre vent’anni portiamo avanti sulla riqualificazione delle strade cittadine, con interventi mirati in vista del passaggio della tappa. Tra le iniziative curate direttamente da Pisamo ci saranno l’aperitivo in rosa sul ponte di Mezzo, in programma per l’11 maggio, e una cena nel cuore del centro storico il 16 maggio: momenti di condivisione pensati per far vivere alla città tutta l’emozione e l’energia del Giro d’Italia”.

“Il passaggio del Giro d’Italia rappresenta per Pisa non solo un grande evento sportivo, ma anche un’importante occasione per valorizzare l’identità della nostra città come luogo di cultura, innovazione e formazione, sottolineando così il grande valore di Pisa Città Universitaria con tutte le sue peculiarità – ha detto Marco Macchia, delegato per i rapporti con il territorio di Unipi -. L’Università di Pisa partecipa con convinzione a questo evento attraverso iniziative che pongono al centro lo sport e i suoi valori. Vogliamo che il legame tra università e comunità si rafforzi anche grazie a momenti come questo, capaci di unire persone, storie e passioni diverse”, ha dichiarato il professor Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio.

“Siamo lieti di partecipare alla presentazione degli eventi che ci accompagneranno da ora alla tappa pisana del Giro d’Italia del prossimo 20 maggio – ha detto Maurizio Sbrana, consigliere della Fondazione Pisa -Cogliamo l’occasione per annunciare l’iniziativa che la Fondazione Pisa, insieme a Palazzo Blu, ha pensato per celebrare questa bellissima manifestazione sportiva, che torna in città dopo 45 anni dall’ultimo passaggio. Lo facciamo con una mostra fotografica, una ricca selezione di immagini storiche tratte dagli archivi fotografici Allegrini e Frassi, che ripercorrono le sette volte, dal 1925 al 1980 del Giro nella nostra città, più il passaggio dei ciclisti nel 1937. Scatti suggestivi che raccontano Pisa, la folla in festa, i grandi protagonisti in sella alle loro biciclette. La mostra sarà aperta al 16 al 25 maggio, ad ingresso libero. Ricordiamo inoltre che le foto degli archivi Frassi e Allegrini, della Fondazione Pisa, sono state messe a disposizione per la mostra organizzata dal Comune”

Nei giorni di apertura della Bike Arena, dalle 19 alle 21 produttori locali selezionati presenteranno le proprie eccellenze gastronomiche, offrendo assaggi e racconti di tradizione al pubblico. Ogni appuntamento sarà accompagnato da un calice di Materia, Igt rosato, prodotto dalla Tenuta La Macchia di Montescudaio, proposto in una speciale etichetta in edizione limitata dedicata alla tappa pisana del Giro d’Italia, a valorizzare e completare l’esperienza di degustazione.

Il Giro del Gusto sarà l’occasione per raccontarsi e ritrovarsi tra appassionati di ciclismo e buona tavola, condividendo storie di sapori e di sport in un’atmosfera informale e accogliente. Il programma si aprirà lunedì 12 maggio con il Caseificio Busti di Acciaiolo, custode di una lunga tradizione casearia e noto per i suoi pecorini artigianali dal 1955. La sera successiva, martedì 13 maggio, sarà protagonista il Panificio Fratelli Borelli di Pisa, storica insegna della panetteria pisana, che proporrà una selezione delle sue migliori specialità artigianali. Mercoledì 14 maggio sarà la volta di Toscana in Tavola di Castellina Marittima, che presenterà specialità realizzate secondo ricette tradizionali toscane e con ingredienti da agricoltura biologica, mentre giovedì 15 maggio toccherà ad Arcenni Tuscany di Capannoli, azienda elicicola che cura l’intera filiera della chiocciola, proponendo patè, sughi e altre specialità dal sapore autentico. Sabato 17 maggio salirà in Bike Arena Savitar di San Miniato, storica realtà, interprete moderna dell’antica tradizione tartuficola locale; mentre domenica 18 maggio sarà dedicato ai salumi de La Bottega del Parco di Pisa, tra cui spicca la celebre mortadella al pinolo, simbolo di un artigianato gastronomico che racconta il territorio. Gran finale lunedì 19 maggio con il Pastificio Artigianale Martelli di Lari, tra i più piccoli d’Italia e fiero custode, dal 1926, dei metodi tradizionali di lavorazione della pasta. Per l’occasione, l’azienda proporrà pasta espressa, preparata e servita al momento nella Bike Arena. Un’occasione unica per scoprire, degustare e condividere i sapori autentici della nostra terra in un’atmosfera informale e conviviale.