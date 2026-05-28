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Pisa cerca 200 persone per la notte della Luminara: domande entro il 5 giugno

Il Comune affida a Emilav la ricerca di personale tra studenti e disoccupati per l’accensione dei 100mila lumini del 16 giugno

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Luminara di San Ranieri
Crediti: Comune di Pisa
1 ' di lettura

PISA – In vista della tradizionale festa della Luminara di San Ranieri, il Comune di Pisa ha avviato la selezione di 200 persone che saranno impegnate nell’accensione dei lumini lungo i Lungarni in occasione dell’edizione del prossimo 16 giugno. La ricerca del personale è stata affidata a Emilav, agenzia per il lavoro con filiale a Lucca.

La selezione riguarda gli operatori che si occuperanno della sistemazione dei bicchieri e dell’accensione dei circa 100mila lumini che ogni anno illuminano ponti, palazzi storici e facciate affacciate sull’Arno durante una delle manifestazioni più attese della città.

Per partecipare è necessario avere almeno 18 anni ed essere residenti o domiciliati nel Comune di Pisa oppure in uno dei Comuni della provincia. Possono candidarsi persone disoccupate, cassintegrate oppure studenti. Tra gli elementi valutati nella selezione ci sarà anche l’eventuale esperienza maturata nelle precedenti edizioni della manifestazione.

La giornata di lavoro è prevista per martedì 16 giugno con orario dalle 15,15 alle 21,15. In caso di necessità organizzative potrà essere richiesto anche lo svolgimento di un’ora aggiuntiva di straordinario. Gli operatori saranno assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

La Luminara di Pisa addetti ai lumini rappresenta ogni anno una delle opportunità stagionali più ricercate dagli studenti universitari e dai giovani del territorio. L’evento richiama migliaia di persone nel centro cittadino e trasforma i Lungarni in uno scenario illuminato esclusivamente dalla luce delle tradizionali fiammelle.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online allegando il proprio curriculum vitae attraverso il portale dedicato di Emilav. Il termine fissato per presentare la domanda è quello di venerdì 5 giugno.

Per informazioni è possibile contattare la filiale Emilav di Porcari, in provincia di Lucca, tramite telefono o posta elettronica. La selezione servirà a completare l’organizzazione operativa della serata del 16 giugno, uno degli appuntamenti simbolo dell’estate pisana.

© Riproduzione riservata

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