16.5 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Centro Mediterraneo a Pisa: al Museo del Calcolo il nuovo hub regionale

Il progetto regionale punta a valorizzare cultura, innovazione e start-up, con investimenti per sicurezza e adeguamento dei locali

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
museo calcolo
Foto di: sito web / Toscana Notizie
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Museo del Calcolo di Pisa diventerà la nuova sede del Centro La Toscana nel Mediterraneo. Lo ha deciso l’ultima seduta della giunta regionale, che ha approvato un contributo straordinario al Comune di Pisa per la riconversione dei locali.

Secondo il presidente della Regione, la città di Pisa rafforza così il suo ruolo di punto di riferimento per la costa e le relazioni con il Mediterraneo, creando nuove opportunità culturali e scientifiche.

Il progetto prevede 500mila euro complessivi, suddivisi in 250mila euro per il 2025 e 250mila euro per il 2026, grazie all’accordo tra Regione Toscana e Comune di Pisa.

I lavori interesseranno sia gli spazi esterni della Cittadella Galileiana sia gli edifici interni, con interventi su impianti e sicurezza antincendio.

Successivamente, gli ambienti saranno allestiti per accogliere le unità start-up e le attività di promozione del Centro, rafforzando così il legame tra innovazione, cultura e territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.5 ° C
16.8 °
15.1 °
45 %
7.2kmh
40 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (285)ultimora (166)fin (31)vid (21)tec (17)Lav (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati