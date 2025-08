Pisa investe sugli studenti: trasporto urbano agevolato anche per Normale e Sant’Anna

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Una buona notizia per migliaia di studenti pisani: l’accordo per gli abbonamenti autobus a prezzi scontati è stato rinnovato e potenziato. La convenzione, che ora include anche la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna, resterà in vigore fino al 31 luglio 2026.

Il rinnovo nasce da un ascolto concreto delle esigenze espresse da famiglie e studenti, spesso in difficoltà nel gestire la mobilità urbana.

Più inclusione e flessibilità: abbonamenti per tutti

Tra le novità principali, l’introduzione di abbonamenti annuali e la rimozione del limite d’età dei 26 anni. Quest’ultima modifica è particolarmente importante perché permette anche agli studenti fuori corso di accedere agli sconti. Non solo: il beneficio si estende a dottorandi, borsisti e visiting students delle tre istituzioni universitarie.

L’assessora Frida Scarpa ha spiegato: “Accogliendo le numerose istanze emerse dalla Conferenza Università e Territorio, abbiamo sviluppato, in sinergia con l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, un sistema maggiormente inclusivo e rispondente alle concrete esigenze degli studenti. Pisa è per vocazione una città universitaria, e sentiamo il dovere di assicurare servizi di altissimo livello“.

Più servizi, meno traffico

Anche l’assessore Dringoli ha sottolineato il valore strategico dell’accordo: “Ci impegniamo a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale mezzo per diminuire il traffico veicolare privato. A partire da domani, verranno introdotti anche i nuovi servizi di autobus notturni dal Litorale, una risposta diretta alle forti richieste degli studenti”. Un passo in avanti, dunque, anche sul fronte della sicurezza e della mobilità serale.

Costi contenuti e procedure semplici

Dall’1 settembre 2025 al 31 luglio 2026, le nuove tariffe saranno:

14 euro al mese per chi ha un Isee inferiore a 36.151,98 euro; 22 euro al mese per chi ha un Isee superiore a quella soglia.

Sono previste anche formule trimestrali (40 e 55 euro) e annuali (80 e 110 euro), sempre in base all’Isee.

Per accedere allo sconto, lo studente dovrà registrarsi sul sito di Autolinee Toscane, selezionare l’agevolazione, e procedere all’acquisto una volta verificati i requisiti.

Il costo dell’agevolazione sarà in parte coperto dagli enti coinvolti: Università di Pisa (40%), Diritto allo Studio (40,6%), Comune di Pisa (15%), Normale e Sant’Anna (2,3% ciascuna).