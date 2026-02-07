9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di Vicopisano

Mario Palmieri: "Rimango fedele al motivo per cui sono entrato nella Lega, seguendo il generale Vannacci"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Mario Palmieri (foto Comune di Vicopisano)
Meno di 1 ' di lettura

VICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui leader è il generale Roberto Vannacci. 

Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci.

Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara: “Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti”.

Con questa decisione, Palmieri conferma la propria volontà di proseguire il proprio impegno politico “in coerenza con i valori e le idee che lo hanno motivato fin dall’inizio del suo percorso pubblico”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
10.1 °
8.8 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1470)ultimora (1300)sport (74)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati