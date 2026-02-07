A Futuro Nazionale di Vannacci anche un consigliere comunale di Vicopisano

VICOPISANO – Proseguono gli annunci di passaggi di politici e consiglieri dalle file della Lega al nuovo soggetto politico Futuro Nazionale il cui leader è il generale Roberto Vannacci.
Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci.
Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara: “Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti”.
Con questa decisione, Palmieri conferma la propria volontà di proseguire il proprio impegno politico “in coerenza con i valori e le idee che lo hanno motivato fin dall’inizio del suo percorso pubblico”.