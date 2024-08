Getting your Trinity Audio player ready...

CALCINAIA – Biancoforno a Fossi: “Licenziamenti mai adottati. No cassa integrazione”

Biancoforno a Fossi, l’azienda di Calcinaia, provincia di Pisa, risponde al deputato Pd dopo l’interrogazione parlamentare annunciata in merito all’azienda dolciaria.

Interrogazione parlamentare con cui Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, chiede “Quali indicazioni siano emerse dalle ispezioni ministeriali annunciate da tempo presso lo stabilimento Biancoforno di Calcinaia e se i licenziamenti effettuati dall’azienda non siano diretta conseguenza dell’attività sindacale dei dipendenti coinvolti”.

Luca Lami, presidente Biancoforno Spa, scrive: “Gentilissimo onorevole Fossi, da tempo chiede di verificare illeciti di fantasia, sua o di altri non sapremmo, licenziamenti mai adottati e collocazioni in cassa integrazione inesistenti (l’azienda in tutta la sua storia non ha mai fatto ricorso alla cassa integrazione né ordinaria né straordinaria).

Se pure si può capire l’afflato politico che anima i suoi interventi che hanno rilevanza solo per essere pubblicati in pari tempo sui quotidiani locali, un politico accorto dovrebbe sapere che tali iniziative hanno effetti solo negativi, un po’ come si addita una persona nota (un marchio noto) sulle illazioni”.

Poi: “Ci dica esattamente di quali documentate informazioni abbia bisogno, oppure ci venga a trovare, o si documenti, e non da una campana sola che ormai ha assunto le pose di un personalismo, e non di un normale conflitto sindacale (rispetto al quale pure il Pd, che ha smesso illo tempore i panni di un partito di classe nel senso marxiano del tempo, dovrebbe quanto meno non dare per scontato la veridicità di certe sollecitazioni).

Biancoforno è un’azienda sana, che onora da sempre tutti i suoi debiti con tutti e tra questi prima di tutto quello con i lavoratori.

Sarò onorato, e rassicurato, se lei vorrà venirci a trovare, e in ogni caso le offro i documenti che vorrà consultare prima di assumere posizioni sui giornali che non rispondono al vero e nuocciono a chi di questa impresa vive“.