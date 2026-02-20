15.5 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Elly Schlein a Firenze: visita in aziende e convegno Pd. Giani: “Bentornata in Toscana”

La leader Pd incontra imprese con il presidente Regione Toscana. Poi convegno dem al Teatro Niccolini 'L'Italia che riparte". Giani: "È ascoltando chi ogni giorno crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Elly Schlein a Firenze: visita in aziende e convegno Pd. Giani:
(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura
Elly Schlein a Firenze. La leader Pd prima con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, in visita ad aziende della piana fiorentina nella mattinata di venerdì 20 febbraio.
Poi dal pomeriggio protagonista della due giorni dem ‘L’Italia che riparte’ al Teatro Niccolini che si conclude sabato 21 febbraio con l’intervento della segretaria Pd.
Eugenio Giani, Pd, via social: “Bentornata in Toscana, Elly Schlein! Oggi insieme in visita ad alcune aziende della piana fiorentina, cuore produttivo e innovativo del nostro territorio.
Qui si incontrano lavoro, impresa, ricerca e sostenibilità. È ascoltando chi ogni giorno crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete, vicine alle persone e alle comunità”.

 

Dopo la visita in aziende, dunque il via alla due giorni al Teatro Niccolini, tappa del percorso di ascolto Pd ‘L’Italia che sentiamo’.

Tra gli interventi, con Giani sul palco Sara Funaro, sindaca di Firenze, Stefano Bonaccini, europarlamentare, presidente Pd, Emiliano Fossi, deputato, segretario Pd Toscana.

Poi nel pomeriggio di sabato 21 febbraio Elly Schlein sarà a Perugia per la campagna Pd relativa al referendum giustizia ‘Vota no per difendere la Costituzione‘.

 

 

© Riproduzione riservata

