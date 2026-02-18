12.5 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’

Dopo Napoli, nuova tappa del percorso dem 'L'Italia che sentiamo'. Con Eugenio Giani, Sara Funaro, Stefano Bonaccini, Emiliano Fossi. Schlein in tour anche per referendum giustizia con 'Vota no per difendere la costituzione'. Il 25 aprile la leader Pd a Sant'Anna di Stazzema

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con 'L'Italia che riparte'
(Foto Fb Elly Schlein)
1 ' di lettura

FIRENZE – Elly Schlein a Firenze. La segretaria Pd al Teatro Niccolini venerdì 20 e sabato 21 febbraio per ‘L’Italia che riparte’.

Iniziativa Pd tappa del percorso di ascolto ‘L’Italia che sentiamo’.

Dopo la tappa di Napoli ‘L’Italia che coltiva i saperi’ del 13 e 14 febbraio scorsi, Elly Schlein approda a Firenze.

Schlein impegnata anche nel tour a sostegno della campagna ‘Vota No per difendere la Costituzione‘ in vista del referendum giustizia del 22 e 23 marzo.

La leader Pd tornerà in Toscana il 25 aprile, oratrice ufficiale delle celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema – Parco nazionale della Pace, invitata da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.

Dunque venerdì 20 e sabato 21 febbraio ‘L’Italia che riparte’. Elly Schlein viene annunciata dal Pd Toscana, segretario il deputato Emiliano Fossi, in entrambe le giornate e concluderà i i lavori.

Tra i protagonisti, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Stefano Bonaccini, europarlamentare, presidente Pd.

Venerdì 20 febbraio: Costo della vita: energia, cibo e potere d’acquisto
Coordinano: Annalisa Corrado, Camilla Laureti. Il lavoro che cambia: salari, diritti e nuove vulnerabilità. Coordinano: Stefania Bonaldi, Maria Cecilia Guerra

Sabato 21 febbraio: Reindustrializzare l’Italia per uno sviluppo giusto e sostenibile. Coordinano: Antonio Misiani, Andrea Orlando

Il programma della due giorni Pd.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.2 °
11.8 °
65 %
2.6kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1466)ultimora (1288)sport (73)Eurofocus (56)demografica (49)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati