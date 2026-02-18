Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’

FIRENZE – Elly Schlein a Firenze. La segretaria Pd al Teatro Niccolini venerdì 20 e sabato 21 febbraio per ‘L’Italia che riparte’.
Iniziativa Pd tappa del percorso di ascolto ‘L’Italia che sentiamo’.
Dopo la tappa di Napoli ‘L’Italia che coltiva i saperi’ del 13 e 14 febbraio scorsi, Elly Schlein approda a Firenze.
Schlein impegnata anche nel tour a sostegno della campagna ‘Vota No per difendere la Costituzione‘ in vista del referendum giustizia del 22 e 23 marzo.
La leader Pd tornerà in Toscana il 25 aprile, oratrice ufficiale delle celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema – Parco nazionale della Pace, invitata da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.
Dunque venerdì 20 e sabato 21 febbraio ‘L’Italia che riparte’. Elly Schlein viene annunciata dal Pd Toscana, segretario il deputato Emiliano Fossi, in entrambe le giornate e concluderà i i lavori.
Tra i protagonisti, Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Stefano Bonaccini, europarlamentare, presidente Pd.
Venerdì 20 febbraio: Costo della vita: energia, cibo e potere d’acquisto
Coordinano: Annalisa Corrado, Camilla Laureti. Il lavoro che cambia: salari, diritti e nuove vulnerabilità. Coordinano: Stefania Bonaldi, Maria Cecilia Guerra
Sabato 21 febbraio: Reindustrializzare l’Italia per uno sviluppo giusto e sostenibile. Coordinano: Antonio Misiani, Andrea Orlando
Il programma della due giorni Pd.