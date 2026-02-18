12.5 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Migranti Toscana, Elisa Montemagni: “La mancanza di Cpr aggravio di costi per la comunità”

Montemagni, deputata Lega Salvini: "Sarebbe giunto il momento che Giani e sodali si convincessero della non più differibile opportunità di un Cpr pure in Toscana"

Politica
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Migranti Toscana, Elisa Montemagni:
(Foto Fb Elisa Montemagni)
1 ' di lettura

Elisa Montemagni, deputata toscana Lega Salvini, interviene su Cpr, Centri permanenza rimpatri, in Toscana.

Per Montemagni, “C’è qualcuno in Toscana, leggi Pd e sinistra varia, tuttora ostinato a predicare l’accoglienza diffusa che significa, alla fine, agevolare il permanere d’immigrati irregolari che delinquono, mentre noi, da sempre, riteniamo che questo loro buonismo si trasformi inevitabilmente in una criminalità diffusa”.

Secondo Montemagni, “La mancanza di un Cpr in Toscana nella nostra regione, comporta, oltre a palesi problemi di ordine pubblico, mettendo a rischio l’incolumità dei toscani, pure un aggravio di costi per la comunità. È, infatti, molto recente l’esempio di quanto accaduto a Lucca, dove, grazie all’ottimo lavoro della Questura sono stati individuati, nel giro di pochissimi giorni, 4 irregolari che sono stati trasferiti nei Centri di Trapani, Gorizia, Milano e Brindisi. Tradotto in ‘soldoni”, significa oneri economici relativi alla trasferta per un certo numero di agenti (viaggi compresi) ed ovviamente l’assenza sul consueto territorio da presidiare, per alcuni giorni, di chi è stato adibito alla scorta dei predetti soggetti. Insomma, una sorta di ‘tour’ in giro per l’Italia che se ci fosse stato un Cpr locale non sarebbe stato necessario.

Il problema dell’immigrazione irregolare è talmente reale che, ad esempio, a Firenze ci sono ben 13 comitati cittadini, sorti principalmente per questioni legate alla sicurezza e località piccole come Montecatini Terme, sono parzialmente diventate zona rossa, sempre per una crescente criminalità in gran parte straniera. Insomma, sarebbe giunto il momento che Giani e sodali si convincessero della non più differibile opportunità di un Cpr pure in Toscana. Comunque, stiano sereni, il Ministero dell’Interno è al lavoro in tal senso e la struttura, volenti o nolenti, si realizzerà ugualmente”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.2 °
11.8 °
65 %
2.6kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (1273)sport (73)Eurofocus (53)demografica (48)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati