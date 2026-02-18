Migranti Toscana, Elisa Montemagni: “La mancanza di Cpr aggravio di costi per la comunità”

Elisa Montemagni, deputata toscana Lega Salvini, interviene su Cpr, Centri permanenza rimpatri, in Toscana.

Per Montemagni, “C’è qualcuno in Toscana, leggi Pd e sinistra varia, tuttora ostinato a predicare l’accoglienza diffusa che significa, alla fine, agevolare il permanere d’immigrati irregolari che delinquono, mentre noi, da sempre, riteniamo che questo loro buonismo si trasformi inevitabilmente in una criminalità diffusa”.

Secondo Montemagni, “La mancanza di un Cpr in Toscana nella nostra regione, comporta, oltre a palesi problemi di ordine pubblico, mettendo a rischio l’incolumità dei toscani, pure un aggravio di costi per la comunità. È, infatti, molto recente l’esempio di quanto accaduto a Lucca, dove, grazie all’ottimo lavoro della Questura sono stati individuati, nel giro di pochissimi giorni, 4 irregolari che sono stati trasferiti nei Centri di Trapani, Gorizia, Milano e Brindisi. Tradotto in ‘soldoni”, significa oneri economici relativi alla trasferta per un certo numero di agenti (viaggi compresi) ed ovviamente l’assenza sul consueto territorio da presidiare, per alcuni giorni, di chi è stato adibito alla scorta dei predetti soggetti. Insomma, una sorta di ‘tour’ in giro per l’Italia che se ci fosse stato un Cpr locale non sarebbe stato necessario.

Il problema dell’immigrazione irregolare è talmente reale che, ad esempio, a Firenze ci sono ben 13 comitati cittadini, sorti principalmente per questioni legate alla sicurezza e località piccole come Montecatini Terme, sono parzialmente diventate zona rossa, sempre per una crescente criminalità in gran parte straniera. Insomma, sarebbe giunto il momento che Giani e sodali si convincessero della non più differibile opportunità di un Cpr pure in Toscana. Comunque, stiano sereni, il Ministero dell’Interno è al lavoro in tal senso e la struttura, volenti o nolenti, si realizzerà ugualmente”.