PISA – Provincia di Pisa: nuovo Consiglio. Vince il centrosinistra.

Provincia di Pisa, eletto il nuovo Consiglio provinciale. Vince la lista di centrosinistra.

A Pisa eletto il solo Consiglio provinciale. Non anche il presidente come a Siena, eletta Agnese Carletti, centrosinistra, sindaca di San Casciano dei Bagni, e Lucca, eletto Marcello Pierucci, centrosinistra, sindaco di Camaiore.

A Pisa il presidente della Provincia è Massimiliano Angori, centrosinistra.

Elezioni, quelle di presidente e consiglio della Provincia, che non vedono al voto i cittadini, ma solo sindaci e consiglieri comunali.

Angori: “Un risultato importante, confortato anche da un’ampia partecipazione dal momento che l’affluenza definitiva si è attestata all’80.29%, con 432 votanti su un corpo elettorale di 538 aventi diritto. Un’affluenza superiore di 9 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni dell’organo consiliare del 2021. Subito di nuovo al servizio dell’ente provinciale, e dunque auguro buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri e consigliere, e buon proseguimento ai consiglieri e alle consigliere rieletti”.

Il risultato del voto.

La lista di centrosinistra incassa 244 voti (per un totale di 49365 voti ponderati), contro i 186 voti (per un totale di 38100 voti ponderati) della lista di centrodestra. Questi i Consiglieri eletti, in ordine di voti ponderati ottenuti:

Linda Vanni 8747 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Matteo Puccioni 8641 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Matteo Bagnoli 7989 (lista Comunità e Territori);

Cristina Bibolotti 6471 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Graziano Pacini 6375 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Alessandra Orlanza 5693 (lista Comunità e Territori);

Arianna Buti 5281 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Ilaria Boggi 5031 (lista Comunità e Territori);

Simone Giglioli 4885 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa);

Roberto Sbragia 4876 (lista Comunità e Territori);

Francesca Vitarelli 4397 (lista Comunità e Territori);

Maria Scognamiglio 4112 (lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa).

Pd Pisa: “Un risultato importante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione dei candidati e di tutti coloro che hanno sostenuto la nostra visione per il futuro della provincia.

In particolare, ci congratuliamo con i nostri consiglieri eletti: Cristina Bibolotti, Arianna Buti, Simone Giglioli, Graziano Pacini, Matteo Puccioni, Maria Scognamiglio e Linda Vanni. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento democratico. L’affluenza del 80.29% testimonia un significativo coinvolgimento da parte degli amministratori locali. Questo dato incoraggia la nostra convinzione che le politiche portate avanti dal centrosinistra siano sentite e condivise dai territori e dalle comunità della nostra provincia.

Ci uniamo alle parole del presidente Massimiliano Angori”

Il segretario provinciale Sabatino: “Insieme ai neo eletti, che rappresentano il PD e alcuni partiti del centrosinistra pisano, e al presidente Angori, continueremo a lavorare per i comuni della nostra provincia e per tutti i cittadini, con l’impegno di avvicinare sempre di più l’ente ai territori e ai bisogni dei cittadini e delle comunità”