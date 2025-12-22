11.7 C
Sindaco di Montescudaio vieta la caccia: “Tutela salute cittadino con patologie acuite da rumore spari”. Protestano i cacciatori

Sindaco Loris Caprai con ordinanza vieta accesso cacciatori fino a fine stagione venatoria in area in cui vive residente, al confine con Guardistallo. Federcaccia Toscana annuncia vie legali: "Caccia attività lecita e rigorosamente regolamentata. Chiediamo a sindaco ritiro ordinanza"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Sindaco di Montescudaio vieta la caccia:
Nella foto, sindaco Loris Caprai (Foto Fb Comune di Montescudaio)
1 ' di lettura
MONTESCUDAIO – Loris Caprai, sindaco di Montescudaio, provincia di Pisa, con apposita ordinanza ha vietato la caccia fino al 31 gennaio 2026, fine stagione venatoria, vietando l’accesso dei cacciatori in un’area del territorio comunale in prossimità di località Le Ripe.
Il provvedimento, spiega il Comune di Montescudaio col sindaco Caprai, eletto alle amministrative 2024 con la lista ‘Montescudaio di tutti’, battendo col 50.53% la sindaca uscente Simona Fedeli,  “è stato adottato a tutela della salute e della tranquillità di un residente con gravi patologie certificate, per il quale la presenza dell’attività venatoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione e il rumore degli spari rappresentano un serio pregiudizio”.

Protestano i cacciatori con Federcaccia Toscana: “La caccia è un’attività lecita e rigorosamente regolamentata, svolta nel rispetto di distanze di sicurezza, limiti di orario e periodi stabiliti dalla legge. In un quadro normativo chiaro, l’interesse del singolo non può prevalere su quello generale.Riteniamo negativo l’uso di un’ordinanza sindacale che mette in discussione la certezza del diritto e l’interesse collettivo. Ricordiamo inoltre che la caccia svolge un ruolo essenziale nella gestione faunistica, nella tutela del mondo rurale e nella prevenzione sanitaria, come nel caso del contenimento del cinghiale rispetto alla peste Suina Africana. Per queste ragioni chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di Montescudaio di ritirare l’ordinanza. In assenza di riscontri, Federcaccia Toscana–U.C.T. ha già incaricato i propri uffici legali di valutare le azioni necessarie”.

Come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Caprai, ordinanza 27/2025, “Vista la corrispondenza intercorsa fra questo Ente e il legale di un privato cittadino –
residente nel Comune di Montescudaio in una proprietà vicina al confine con il Comune di Guardistallo – successivamente alla comunicazione da questi inviata in data 16.9.2025 ai sindaci dei comuni di Montescudaio e Guardistallo, dove si evidenziavano problematiche derivanti da patologie pregresse del privato cittadino, attestate da varia documentazione allegata alla comunicazione, che risultano gravemente acuite dalla presenza di cacciatori nelle adiacenze della proprietà e dal rumore degli spari”. 

E che “La corrispondenza intercorsa con il legale fa emergere
una situazione meritevole di urgente tutela, coinvolgendo problematiche concernenti la salute del privato, ma per la quale anche sulla base di quanto comunicato dalla Regione non paiono esservi soluzioni tipizzate di immediata attuazione, previste dall’ordinamento”

© Riproduzione riservata

