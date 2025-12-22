Sindaco di Montescudaio vieta la caccia: “Tutela salute cittadino con patologie acuite da rumore spari”. Protestano i cacciatori

Il provvedimento, spiega il Comune di Montescudaio col sindaco Caprai, eletto alle amministrative 2024 con la lista ‘Montescudaio di tutti’, battendo col 50.53% la sindaca uscente Simona Fedeli, “è stato adottato a tutela della salute e della tranquillità di un residente con gravi patologie certificate, per il quale la presenza dell’attività venatoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione e il rumore degli spari rappresentano un serio pregiudizio”.

Protestano i cacciatori con Federcaccia Toscana: “La caccia è un’attività lecita e rigorosamente regolamentata, svolta nel rispetto di distanze di sicurezza, limiti di orario e periodi stabiliti dalla legge. In un quadro normativo chiaro, l’interesse del singolo non può prevalere su quello generale.Riteniamo negativo l’uso di un’ordinanza sindacale che mette in discussione la certezza del diritto e l’interesse collettivo. Ricordiamo inoltre che la caccia svolge un ruolo essenziale nella gestione faunistica, nella tutela del mondo rurale e nella prevenzione sanitaria, come nel caso del contenimento del cinghiale rispetto alla peste Suina Africana. Per queste ragioni chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di Montescudaio di ritirare l’ordinanza. In assenza di riscontri, Federcaccia Toscana–U.C.T. ha già incaricato i propri uffici legali di valutare le azioni necessarie”.