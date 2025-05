Susanna Ceccardi denuncia minacce social: “Intimidazioni violente e inaccettabili”

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega Salvini, denuncia minacce social: “Minacce di morte e insulti sessisti non mi intimidiranno. Chi vorrebbe zittirmi sappia che continuerò a difendere a spada tratta l’identità, la sovranità e i valori profondi dell’Italia, radicati nella nostra storia e nella nostra cultura. Vergognatevi.

L’europarlamentare di Cascina riporta la frase “Giuro che ti ammazzerò tr… italiana di m…”, commentando: “Queste intimidazioni violente e inaccettabili, per le quali ho già sporto denuncia, non scalfiranno di una virgola il mio impegno. Dal Parlamento europeo alle piazze dei nostri comuni, continuerò a rappresentare e difendere chi chiede sicurezza, rispetto delle regole, difesa dei confini e stop all’islamizzazione. Mi auguro che i responsabili di questi attacchi vigliacchi vengano individuati quanto prima dalle autorità competenti e desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e vicinanza. La loro testimonianza è la dimostrazione che l’Italia vuole restare libera e non si piega a chi cerca di imporre il silenzio con la violenza e le minacce. Avanti senza paura!”.

Luca Baroncini, segretario Lega Toscana: “Siamo vicini a Susanna Ceccardi, attaccata vilmente via social da veri e propri delinquenti. Un fatto grave, da stigmatizzare con forza e ci auguriamo che l’artefice di ciò venga velocemente individuato. Conoscendo Susanna, comunque, siamo certi che non si farà assolutamente intimidire da questi indegni personaggi ed anzi trarrà ulteriore forza per proseguire nel suo eccellente lavoro”.

Elena Meini, consigliera regionale Toscana: “A nome personale e del gruppo consiliare della Lega, desidero esprimere la totale vicinanza a Susanna Ceccardi, presa di mira dai soliti vigliacchi ‘leoni da tastiera’ che l’hanno pesantemente minacciata. Bene, dunque, ha fatto la nostra europarlamentare a denunciare il fatto alle autorità giudiziarie e ci auguriamo che venga ben presto individuato l’autore di questi farneticanti messaggi. Gravi offese che, sicuramente, non faranno, però, arretrare di un millimetro una donna coraggiosa, tenace e preparata come Susanna”.