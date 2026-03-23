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Vota per il referendum a Cascina a 104 anni, 80 anni dopo la prima volta

Valli Morganti si è presentata al seggio con il figlio e la nuora. Il sindaco Betti: "Un esempio per le generazioni più giovani"

Politica
REDAZIONE
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Cascina, al voto a 104 anni, 80 anni dopo la prima volta (foto Comune di Cascina)
1 ' di lettura

CASCINA – Torna al voto a 104 anni. È successo a Cascina per il referendum costituzionale.

A dirlo Michelangelo Betti, sindaco di Cascina: “La presenza della signora Valli Morganti al seggio è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità e un’immagine che ha un valore profondo. A 104 anni è tornata a votare, ottant’anni dopo la sua prima volta, avvenuta nel 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Nello stesso anno partecipò anche al voto per il referendum istituzionale e per l’assemblea costituente, in una delle stagioni più alte e significative della vita democratica del nostro paese”.

“Il suo gesto ci parla di memoria, responsabilità e senso civico – dice ancora – Ci ricorda che il voto è un diritto fondamentale, ma anche una forma concreta di partecipazione alla vita della comunità. In un tempo in cui troppo spesso si dà per scontato questo diritto, l’esempio della signora Morganti assume un significato ancora più forte. A nome dell’amministrazione comunale voglio esprimerle gratitudine. La sua presenza oggi al seggio, accompagnata dal figlio Lorenzo e dalla nuora Daniela, rappresenta una testimonianza preziosa per tutta Cascina e un messaggio importante anche per le generazioni più giovani: la democrazia vive nella partecipazione, nella consapevolezza e nel rispetto delle istituzioni“.

© Riproduzione riservata

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