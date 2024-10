Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Fabbri e Macchi ad Internet Festival, Mazzeo: “Esempio per i più giovani”. Gli azzurri Fabbri e Macchi a Internet Festival, i campioni toscani protagonisti della manifestazione di scena a Pisa . Protagonisti di ‘Sport ai tempi dei social media’.

Con Leo Fabbri e Filippo Macchi, insieme Giulia Pisani e Veronica Maffei

“Le tecnologie possono essere un luogo delle opportunità, se conosciute e se diventano per tutti – ha detto Mazzeo a margine dell’incontro, organizzato a cura del Consiglio Regionale della Toscana –Abbiamo chiamato con noi volti noti dello sport, perché il nostro obiettivo è avvicinare il più possibile le tecnologie alle persone. Pippo Macchi, due medaglie d’argento alle Olimpiadi, Giulia Pisani, che ha raccontato la grande cavalcata della nazionale femminile di pallavolo e Leonardo Fabbri, che ci ha fatto innamorare del lancio del peso con il suo record e con l’attività di divulgazione sui social”.

“Penso sia molto importante riuscire a far vedere che dietro a un atleta di altissimo livello c’è comunque una persona con i suoi problemi e le sue difficoltà”, ha detto Giulia Pisani. Nella gestione dei social network, “ci deve essere una linea, per evitare che si sfoci in situazioni spiacevoli, in cui prendono spazio commenti sgradevoli e i tifosi si trasformano in leoni da tastiera”.

“Con lo sviluppo dei social, noi atleti abbiamo una grande visibilità e per questo anche tanta responsabilità – ha spiegato Filippo Macchi –. Siamo chiamati ad essere punti di riferimento, d’esempio per i ragazzi che praticano lo sport. Bisogna saper vincere e anche saper perdere, seguire i valori importanti che devono essere trasmessi prima di tutto ai ragazzi. Riuscire a condividere e far vedere ciò che uno è: questo si deve ricercare quando si utilizzano i social network”.

“Una delle cose più belle dei social è che ci permettono di far vedere alle persone che oltre ad essere atleti siamo dei ragazzi come tutti, con i loro momenti no, le loro giornate no”, ha aggiunto Leonardo Fabbri. È grazie ai suoi risultati e anche alla sua attività social che “le persone stanno iniziando a capire e guardare il lancio del peso. Cerco di far vedere il lavoro che serve giorno dopo giorno per arrivare preparati alla competizione in pedana”.