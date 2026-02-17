Il Comune premia l’eccellenza sportiva: targa di riconoscimento al tennista Maestrelli in Sala Baleari

PISA – L’Amministrazione Comunale ha inteso celebrare l’eccellenza sportiva del territorio attraverso una cerimonia ufficiale svoltasi nella mattinata di ieri, lunedì 16 febbraio, presso la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti. Al centro dell’evento, il conferimento di un riconoscimento istituzionale al tennista Francesco Maestrelli, protagonista di un traguardo storico per la città: il debutto nel tabellone principale degli Australian Open.

Alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, è stata consegnata all’atleta una targa commemorativa che recita: “Melbourne chiama … Pisa risponde! Il primo pisano agli Australian Open, con riconoscenza e orgoglio”. Un gesto simbolico per sottolineare il prestigio internazionale acquisito grazie alla partecipazione al torneo del Grande Slam, dove Maestrelli ha affrontato una figura di vertice mondiale come Novak Djoković.

Nel suo intervento, il Primo Cittadino ha evidenziato la valenza educativa del percorso compiuto dal tennista, definendolo un modello virtuoso per le giovani generazioni. Il Sindaco ha posto l’accento sull’importanza della pratica sportiva non solo come ricerca della performance, ma come palestra di vita propedeutica alla formazione del cittadino e del professionista, attraverso l’apprendimento del rispetto delle regole e la cultura del sacrificio, supportato in questo caso anche dalla famiglia dell’atleta.

L’Assessore Scarpa ha rimarcato l’altissimo livello competitivo del tennis contemporaneo, lodando la capacità di Maestrelli di coniugare l’impegno agonistico ai massimi livelli con il percorso universitario. Tale dedizione allo studio e allo sport, è stato sottolineato durante la premiazione, rappresenta un messaggio positivo per la comunità, in perfetta sintonia con i valori che l’Amministrazione promuove e che trovano eco anche nelle attuali narrazioni legate alle Olimpiadi invernali.