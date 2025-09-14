Iker Bravo gela Pisa: Gilardino ancora senza vittorie

PISA – All’Arena Garibaldi di Pisa l’Udinese strappa tre punti preziosi. Finisce 0-1, decide il gol di Iker Bravo al 14’. Una partita combattuta, fatta di errori individuali e occasioni da entrambe le parti.
Il Pisa di Gilardino cercava la prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato. I toscani hanno provato a reagire, soprattutto nella ripresa, ma la porta di Sava è rimasta inviolata.
L’Udinese di Runjaic, reduce dall’impresa di San Siro, conferma solidità e cinismo. I bianconeri salgono così a 7 punti, candidandosi come sorpresa di inizio campionato.
La partita
Avvio subito intenso. Al 2’ il portiere Sava rischia un disastro regalando palla a Meister, che però non ne approfitta. Poco dopo è l’Udinese a farsi viva con Davis, che sfiora il gol con un sinistro potente.
Il vantaggio arriva al 14’. Percussione di Atta, serie di rimpalli e palla che finisce sui piedi di Iker Bravo, glaciale davanti a Semper.
Il Pisa risponde con Moreo, ma l’attaccante spreca malamente davanti alla porta. L’inerzia della gara cambia nella mezz’ora finale del primo tempo, con i nerazzurri più aggressivi e vicini al pari in contropiede.
Gilardino rivoluziona la squadra con tre cambi all’intervallo. Dentro Nzola e Léris, subito protagonisti. Proprio Léris sfiora il gol con un colpo di testa che sorvola la traversa.
L’Udinese replica con le ripartenze di Buksa e Zaniolo, all’esordio in bianconero. Ehizibue spreca una grande occasione calciando a lato da ottima posizione.
Il Pisa ci prova fino alla fine. Caracciolo tenta la rovesciata, Nzola crea spazi e Meister lotta su ogni pallone. Ma i toscani pagano la scarsa precisione sotto porta.
Il tabellino
PISA
(3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi (46′ Bonfanti); Touré, Akinsanmiro, Aebischer (86′ Piccinini), Angori (46′ Leris); Moreo (46′ Nzola), Tramoni (86′ Stengs); Meister. All. Gilardino.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola (75′ Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski (61′ Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara (75′ Zemura); Davis (61′ Buksa), Bravo (61′ Buksa). All. Runjaic.
RETI: 14′ Bravo
NOTE: Ammoniti Caracciolo (P), Kamara (U)