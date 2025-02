Ko amaro all’Arena Garibaldi per il Pisa: passa il Cittadella

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Cittadella 0-1PISA (3-4-2-1).

Semper; Rus (46′ Calabresi), Caracciolo (85′ Vignato), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (78′ Solbakken), Hojholt, Angori; Moreo, Morutan (69′ Meister); Lind (78′ Arena). A disposizione. Nicolas, Loria, Bonfanti, Castellini, Abildgaard, Sussi. Allenatore Inzaghi.

CITTADELLA (3-5-2). Maniero; Salvi, Capradossi, Matino; D’Alessio, Tessiore (69′ Palmieri), Amatucci (78′ Tronchin), Vita, Masciangelo; Okwonkwo (61′ Rabbi), Pandolfi. A disposizione. Cardinali, Voltan, Casolari, Piccinini, Rizza, Cecchetto, Sanogo, Desogus. Allenatore Dal Canto.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (Belsanti-Bianchini)

RETE: 83′ Pandolfi

NOTE: Ammoniti Rus, Capradossi, Tessiore. Espulso Lind all’84’

PISA – Brutta battuta di arresto per il Pisa in casa con il Cittadella, la squadra che aveva visto la partita di andata persa a tavolino per l’irregolare posizione di Desogus.

E dire che la partita è stata sempre in mano ai padroni di casa che pativano l’assenza per qualifica di Tourè e Marin, ma anche il ritorno in campo a nove mesi dall’infortunio da parte di Morutan, che è stato uno dei più vivaci fra i suoi.

Primo tempo più o meo a senso unico ma senza occasioni clamorose. La ripresa si apre con il vantaggio nerazzurro di Piccinini, annullato al Var per un fallo sul portiere ospite Maniero. Nel finale, nel forcing pisano per cercare il vantaggio, arriva il gol ospite di Pandolfi in contropiede seguito, a stretto giro, dall’espulsione di Lind nervoso per l’esultanza del giocatore veneto davnati alla panchina,

Bagarre nel finale e grido strozzato in gola a Moreo, che coglie un palo clamoroso allo scadere.