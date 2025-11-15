Lorran decide per il Pisa l’amichevole contro la Carrarese

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Carrarese 1-0PISA

: Scuffet (46′ Nicolas), Denoon (72′ Calabresi), Angori (72′ Mbambi), Albiol (72′ Coppola), Bonfanti (72′ Canestrelli), Piccinini, Leris (46′ Touré), Højholt, Lorran (86′ Tosi), Tramoni (72′ Maucci), Moreo (72′ Bettazzi). A disposizione. Vukovic, Battistella, Casarosa. Allenatore Gilardino

CARRARESE. Fiorillo (46′ Garofani), Illanes (46′ Calabrese), Salamon (72′ Zuelli), Oliana (72′ Schiavi), Belloni (46′ Cicconi), Melegoni, Bozhanaj (72′ Arena), Bouah (72′ Zanon), Distefano (72′ Accornero), Parlanti (72′ Illanes), Torregrossa (46′ Sekulov). A disposizione. Bleve, Finotto. Allenatore Calabro

ARBITRO: Galipò di Firenze. Assistenti Ricci-Giuggioli

RETI: 49′ Lorran

PISA – Il Pisa Sporting Club ha chiuso l’ultima settimana dell’anno senza impegni ufficiali affrontando in amichevole alla Cetilar Arena la Carrarese; un test match disputato a porte chiuse utile allo staff tecnico nerazzurro per valutare la condizione del gruppo in attesa del rientro dei calciatori impegnati in Nazionale.

Il primo tempo si è chiuso a reti bianche, caratterizzandosi per i ritmi bassi e per la grande attenzione, da parte di entrambe le squadre, soprattutto, alla fase difensiva.

In favore dei padroni di casa, spiccano certamente le due occasioni capitate sui piedi di Piccinini, servito entrambe le volte da un Lorran, in grande spolvero nella prima frazione di gara, ma le sue conclusioni si infrangono, in tutti e due i casi, sulla solida difesa azzurra.

A metà del primo tempo, in favore degli apuani, è una conclusione di Bozhanaj dai venticinque metri a spaventare Scuffet, apparentemente sulla traiettoria del potente tiro, che termina di pochi centimetri al lato della porta protetta dal portiere pisano. L’ultima occasione di un primo tempo, non particolarmente ricco di occasioni, capita sui piedi di Højholt, ma i rifletti di Fiorillo, impediscono al numero 6 di realizzare la prima rete del match.

Nel secondo tempo, cambiano tre giocatori per parte, portieri compresi, e bastano solo pochi minuti di gioco per permettere a Lorran di stappare la partita: dagli sviluppi di un corner, il brasiliano si fa trovare pronto per rifinire in rete la sfera del momentaneo 1-0. Ad ogni modo, anche grazie ai cambi, la Carrarese reagisce allo svantaggio creando due occasioni pericolose nel giro di pochi minuti, prima con Melegoni, e successivamente con Sekulov, ma in entrambi i casi si rivelano provvidenziali i riflessi di Nicolas, il terzo portiere del Pisa subentrato a fine primo tempo a Scuffet. Al 60’ e al 75’ entrambe le squadre completano le rotazioni, e quindi, ancora cambi e minuti per tutti i giocatori a disposizione per l’amichevole odierna.

La preparazione del Pisa riprenderà adesso martedì con il prossimo impegno di campionato fissato per lunedì 24 novembre quando il Pisa Sporting Club sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo.