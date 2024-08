Passerella di presentazione per i nuovi arrivi del Pisa Zan Jevsenak e Samuele Angori

“Nel giro di poche ore mi sono ritrovato in campo con la maglia del Pisa e contro i Campioni d’Italia – questo il pensiero di Samuele Angori, di proprietà dell’Empoli ma l’anno scorso al Pontedera – ed è stato bello ed emozionante. Ringrazio il Pontedera, squadra che mi ha permesso di mettermi in luce lo scorso anno e ringrazio il Pisa per avermi offerto questa possibilità. So che su di me ci sono molte aspettative ma sono tranquillo e sicuro che, piano piano, conoscendo la squadra, riuscirò a fare un bel campionato e una bella stagione. Le mie caratteristiche? Il piede mancino, direi buono, e la parte atletica. Con il mister ho trovato subito un buon feeling e poi lui per me rappresenta un mito ed è un onore poterci lavorare assieme“