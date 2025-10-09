Pisa Half Marathon 2025, edizione da record nel cuore di San Rossore

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Sarà un’edizione speciale e da record quella della Pisa Half Marathon, in programma domenica 12 ottobre, affiancata come sempre dalla Pisa Ten, quest’anno dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. Oltre 3.000 iscritti – più di 2.000 nella mezza maratona e 1.000 nella 10 km – confermano la corsa pisana tra gli appuntamenti più amati del panorama podistico nazionale.

Per la prima volta la gara si svolgerà interamente all’interno del Parco di San Rossore, in un tracciato inedito di 21 chilometri completamente pianeggianti.

Una scelta dettata dalla coincidenza con le elezioni regionali toscane, che ha spinto gli organizzatori a spostare temporaneamente la corsa dal centro cittadino. Dal 2026, infatti, la manifestazione tornerà al percorso tradizionale tra città e parco.

L’inedito tracciato offrirà uno scenario naturale straordinario, ideale per chi cerca una gara veloce ma anche per chi vuole semplicemente correre immerso nel verde di una delle aree più suggestive della Toscana.

Sarà una vera festa dello sport globale, con oltre 800 atleti stranieri provenienti da 40 Paesi diversi. Il gruppo più numeroso arriverà dal Regno Unito, con circa 200 partecipanti.

Un successo che ha reso impossibile lo spostamento della data, nonostante la coincidenza con le elezioni.

La partenza è fissata alle 9:00 per la mezza maratona e alle 9:10 per la Pisa Ten, entrambe dal viale delle Cascine, nei pressi del Camping Village Torre Pendente.

L’arrivo sarà al Tiro a Segno Nazionale, sempre su viale delle Cascine. Il traffico resterà chiuso fino alle 12:00. Come da tradizione, il deposito borse sarà allestito all’Istituto “L. da Vinci – Fascetti”, con servizio navetta per gli atleti.

Quest’anno l’Expo village cambia location e approda nel cuore della città: Piazza dei Miracoli.

Un modo per accogliere al meglio i tanti partecipanti stranieri e far vivere loro l’atmosfera unica di Pisa.

Fondamentale la collaborazione di Comune, Prefettura e Presidenza del Parco, oltre al supporto tecnico di Alfea e all’assistenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Come da tradizione, la manifestazione organizzata dalla Leaning Tower Runners ASD unisce sport e solidarietà, sostenendo l’Associazione per Donare la Vita Onlus.

La corsa promuove il valore del dono e della donazione degli organi, un tema fortemente sentito dagli organizzatori e dalle tante realtà del volontariato coinvolte: Associazione Barbara Capovani, Cecchini Cuore Onlus, Regalami un Sorriso ETS, Pubblica Assistenza, Misericordie e Croce Rossa.

Particolarmente significativa la Pisa Ten, dedicata alla dottoressa Barbara Capovani, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica, che ha dedicato la propria vita ai più fragili.

Le testimonianze

“La corsa – ha ricordato la dottoressa Alba Calderone – riflette la personalità di Barbara: l’amore per lo sport, la fiducia nella scienza e il valore del dono.”

Il dottor Maurizio Cecchini ha sottolineato la presenza di Cecchini Cuore, con tre moto mediche, defibrillatori e medici lungo tutto il percorso. Per Regalami un Sorriso ETS, il presidente Piero Giacomelli ha ricordato l’impegno dell’associazione nel fornire oltre 18.000 foto gratuite e nel donare più di 200 defibrillatori, salvando 15 vite.

L’Associazione Dottore Pietro Ciccorossi sarà presente al 20° km, nel punto rifornimento dedicato al medico pisano scomparso prematuramente, “un amico e atleta che ha incarnato lo spirito di questa corsa”, come ha ricordato Giacomelli.

Infine, Giuseppe Bozzi, presidente di Per Donare la Vita Onlus, ha ribadito come “lo sport sia uno strumento potente per diffondere solidarietà e consapevolezza sul valore della donazione”.