Pisa sente aria di promozione: sei maxischermi allestiti all’Arena Garibaldi

PISA – Grande attesa in casa Pisa. Domani (4 maggio) a Bari potrebbe infatti arrivare il punto che manca per la matematica promozione.

In vista dei possibili festeggiamenti si è mosso anche il Comune.

Saranno 5 i maxischermi che l’amministrazione Ccmunale installerà all’Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma alle 15 allo stadio San Nicola.

Si tratta di 5 ledwall di 4 metri per 2,50 metri: 3 schermi saranno posizionati di fronte alla Curva Nord, e 2 schermi di fronte alla gradinata. Dalla tribuna, invece, si potrà vedere il match dal maxischermo dello stadio. Tutto lo stadio sarà aperto per l’occasione, a eccezione del settore ospiti, così come stabilito durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si sono svolte nelle ultime ore in prefettura.

“Rivolgo a tutti i tifosi pisani – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – l’invito a presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario del match per non avere problemi di afflusso allo stadio. Si raccomanda a coloro che decideranno di essere presenti il rispetto delle consuete norme di comportamento e un atteggiamento responsabile, per vivere insieme, in sicurezza, le emozioni di questa giornata con tanti altri tifosi, nella speranza che l’attesa si trasformi in gioia, in vista di un obiettivo ormai vicino che Pisa aspetta da 34 anni”

“È stato un lavoro di squadra fatto in velocità – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa, che ha partecipato alle riunioni operative in Prefettura – per permettere ai posani di godere di una giornata di sport che, speriamo tutti, si possa trasformare in una giornata storica per i tifosi nerazzurri e per la città tutta“.

Modalità di accesso: i cancelli dell’Arena Garibaldi apriranno alle 13. Potranno accedere allo stadio, posizionandosi nel proprio settore, tutti i 5443 abbonati della stagione 2024/2025, muniti del loro tesserino, e altre 4950 persone munite di tagliando numerato.

I tagliandi gratuiti per il maxischermo potranno essere ritirati oggi (3 maggio) dalle 17 alle 19,30 e domattina (4 maggio) dalle 9 alle 15 al parcheggio di via Paparelli, lato via del Brennero, al punto di distribuzione organizzato dalla polizia municipale.