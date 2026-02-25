Pisa in corsa per il titolo di ‘Città Europea dello Sport 2028’: via libera della giunta alla candidatura

PISA – L’amministrazione comunale compie il primo passo ufficiale verso un nuovo riconoscimento internazionale: la Giunta ha approvato la delibera che candida formalmente la città al titolo di Città Europea dello Sport 2028″. Il percorso istituzionale ha già registrato un importante riscontro preliminare, incassando l’accettazione ufficiale da parte della delegazione italiana di Aces Europe, l’organismo deputato alla valutazione e all’assegnazione del riconoscimento.

L’iter procedurale prevede scadenze precise per i prossimi mesi. Entro il 31 marzo 2026, l’ente dovrà depositare il proprio dossier tecnico definitivo. Successivamente, nella finestra temporale compresa tra i mesi di aprile e settembre, è attesa sul territorio la Commissione di Valutazione di ACES Europe, la quale sarà incaricata di svolgere i sopralluoghi e le necessarie verifiche ufficiali.

A delineare il quadro strategico dell’operazione è l’assessore allo Sport, Frida Scarpa. La candidatura poggia sulle basi economiche degli investimenti erogati nel corso degli ultimi due mandati amministrativi. Nello specifico, l’amministrazione ha destinato oltre 15 milioni di euro all’edilizia e alla modernizzazione dell’impiantistica di settore. A questo dato strutturale si aggiunge circa un milione di euro stanziato sotto forma di contributi diretti alle associazioni e per la promozione di progetti focalizzati sul connubio tra sport e disabilità.

Secondo i vertici dell’assessorato, l’iniziativa trascende il mero traguardo formale. La candidatura si configura infatti come uno strumento strategico per valorizzare, su scala continentale, le politiche pubbliche intraprese, riaffermando la pratica sportiva quale risorsa fondamentale e diritto universale.

L’eventuale assegnazione del titolo garantirebbe alla città significative ricadute operative: oltre a consentire l’ingresso in un esteso network europeo dedicato alla condivisione di buone pratiche amministrative tra enti locali, il riconoscimento offrirebbe l’opportunità di ospitare una programmazione di oltre 50 eventi sportivi all’anno, consolidando definitivamente l’immagine internazionale di Pisa in questo comparto.