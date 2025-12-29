8.2 C
Bambino di 10 anni cade in montagna all’Abetone: in elisoccorso al Meyer

Dopo la brutta caduta il giovanissimo avrebbe riportato una ferita alla testa ed una frattura alla gamba

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Eugenio Giani)
ABETONE – Un bambino di 10 anni, residente a Firenze, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer, a seguito di una brutta caduta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio si sarebbe concretizzato nel pomeriggio di ieri (28 dicembre), poco prima delle 16: il ragazzino si trovava insieme ad altri bimbi nei pressi dell’Ovovia, quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella scarpata sottostante, finendo in un fosso vicino ad un torrente dopo aver finito di sciare.

Sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia di Abetone, i quali hanno prestato al ferito le prime cure e poi lo hanno affidato all’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze, in codice rosso. In aiuto anche gli agenti delle nevi della Polizia di Stato, i volontari dell’Avssat soccorso piste e gli uomini del soccorso alpino della Finanza. A seguito della ferita. Dopo la brutta caduta, il giovanissimo avrebbe riportato una ferita alla testa ed una frattura alla gamba.

