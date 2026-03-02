Ospedale San Jacopo: nel 2025 cresce la chirurgia oncologica, eseguiti 1600 interventi complessivi

PISTOIA – Il presidio ospedaliero San Jacopo traccia il bilancio delle proprie attività chirurgiche relative all’anno 2025. I dati ufficiali dell’Unità operativa di chirurgia generale evidenziano una tenuta strutturale dei volumi operativi complessivi, affiancata da un rialzo specifico del 5% per quanto concerne le procedure di asportazione tumorale maggiore. Questo incremento ha riguardato, nello specifico, il trattamento delle neoplasie a carico del colon, dello stomaco e del fegato.

L’analisi statistica dell’ultimo anno restituisce il quadro di una struttura a pieno regime. Su un totale di 1600 operazioni portate a termine, il reparto ha gestito 600 procedure in regime di urgenza. Le restanti mille sedute operatorie sono state programmate in elezione: di queste, la fetta più ampia (700 casi) ha riguardato la risoluzione di patologie di natura benigna, mentre i restanti 300 interventi hanno affrontato quadri clinici di tipo oncologico. Scendendo nel dettaglio di quest’ultima categoria diagnostica, 200 operazioni hanno interessato il tratto gastroenterico e 100 il sistema epatobiliare.

Il consolidamento delle prestazioni si inquadra in una fase di transizione organizzativa per il reparto pistoiese, attualmente guidato dal primario facente funzione, il dottor Massimo Fedi, subentrato al precedente direttore, il dottor Giannessi. Il mantenimento dei tempi di risposta e degli standard qualitativi ha richiesto uno sforzo logistico notevole, basato sulla sinergia tra medici, personale infermieristico e operatori di supporto.

La gestione della moderna chirurgia oncologica necessita infatti di competenze tecniche affinate e di un assetto profondamente multidisciplinare. Il dottor Fedi ha attribuito il raggiungimento di tali volumi, pur a fronte di pesanti carichi assistenziali, all’assoluta compattezza dell’équipe, capace di garantire sicurezza e continuità ponendo il paziente al centro del percorso di cura.

Una visione condivisa anche dalla direzione dell’oncologia medica del polo ospedaliero. Secondo l’analisi del direttore, il dottor Mauro Iannopollo, la crescita delle procedure chirurgiche sui tumori non è un dato isolato, bensì la diretta conseguenza di una stretta collaborazione strutturale tra la chirurgia, i reparti oncologici e i vari servizi ospedalieri. Questa rete interna ha permesso di definire percorsi clinici chiari e maggiormente integrati per l’utenza.

L’efficienza dimostrata dal San Jacopo nella presa in carico e nella gestione dei pazienti ad alta complessità ribadisce la rilevanza strategica dell’ospedale di Pistoia all’interno della più ampia architettura sanitaria gestita dall’Azienda Usl Toscana centro.