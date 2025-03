Salvato da una pattuglia della Polstrada un gatto finito sulla A11

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Salvataggio in autostrada dagli agenti della Polstrada di un gattino in difficoltà e a rischio investimento.

Nella prima mattinata di oggi, alcuni utenti in transito sull’autostrada A11 hanno segnalato alla Centrale operativa della polizia stradale, la presenza di un animale che vagava smarrito e impaurito lungo la carreggiata.

Dopo pochissimi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme, i cui componenti, con esperienza e professionalità, hanno provveduto prima a rallentare il traffico per evitare pericoli e disagi alla circolazione e poi a mettere in salvo l’animaletto, una gattina rannicchiata tra la corsia di sorpasso e la barriera del new jersey.

Accertato, quindi, il buono stato di salute del micio e ripristinata la corretta circolazione stradale, i poliziotti, prima di affidare la gattina all’Asl veterinaria toscana, non potevano non riservarle coccole e attenzioni, apprezzate e contraccambiate con fusa e miagolii.

“Esserci sempre”, non solo per le cose degli uomini, ma anche, e non certo di minore importanza, evitare che il “gatto in tangenziale” faccia la fine che il popolare detto gli riserva.