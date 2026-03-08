14.5 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Scontro moto-auto, muore un 54enne sul raccordo di Pistoia

Ieri il tragico scontro, disperata la corsa in ospedale per salvargli la vita. Ma l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto all'ospedale

Cronaca
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

PISTOIA – Una notizia che lascia nel dolore l’intera comunità pistoiese. Non ce l’ha fatta il 54enne rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (7 marzo) sulla tangenziale ovest. L’uomo è deceduto all’ospedale San Jacopo, dove era arrivato in condizioni disperate: troppo gravi i traumi riportati nello scontro che ha spento per sempre le sue speranze.

La tragedia si è consumata nei pressi dell’uscita Pistoia Centro. Secondo una prima ricostruzione, il 54enne viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrato violentemente con un’autovettura. Un impatto fatale che ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Misericordia di Pistoia, oltre ai vigili del fuoco. Nonostante il trasferimento d’urgenza in codice rosso e i tentativi dei medici di strapparlo alla morte, il cuore dell’uomo ha cessato di battere poche ore dopo il ricovero.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. Per consentire le operazioni di soccorso e permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, la tangenziale ovest è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, con lunghe code e disagi che si sono protratti per gran parte del pomeriggio. 

© Riproduzione riservata

