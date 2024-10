Getting your Trinity Audio player ready...

PESCIA – Giornata mondiale salute mentale, a Pescia ‘Soci@lmente’

Giornata Mondiale sulla Salute Mentale, l’Ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia in occasione delle celebrazioni del 10 ottobre, aderisce anche quest’anno all’iniziativa promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) dal titolo Soci@lmente.

La serata a tema incontro-dibattito, si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 21 alle 22.30 al Palazzo del Podestà – Palagio di Pescia: è indirizzata a tutta la popolazione e, in particolar modo, a famiglie, personale docente, ragazzi, associazioni e soprattutto alla generazione attuale. Il tema dell’incontro è I cambiamenti sociali nell’ultimo decennio. Come accompagnare i figli nell’era digitale, e riguarderà l’utilizzo smodato e inappropriato degli smartphone e i principali rischi associati al loro uso eccessivo: dipendenza, facilità di accesso, ma non di ‘uscita’, isolamento sociale, perdita di controllo, ansia e depressione, con l’obiettivo di informare e far riflettere su un corretto e più consapevole uso dei dispositivi tecnologici smart.

L’evento viene svolto grazie alla collaborazione con la Società della Salute della Valdinievole, del Comune di Pescia e alla partecipazione di un gruppo di professionisti del settore che relazioneranno l’argomento e saranno a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Dopo l’introduzione da parte della dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario dell’ospedale, del dottor Stefano Lomi, direttore SdS Valdinievole e di Riccardo Franchi, sindaco Comune di Pescia, seguiranno gli interventi dei relatori: dottoressa Elisbetta Coli, direttore Ufc salute mentale adulti Valdinievole; dottor Bruno Sales, direttore Ufc salute mentale infanzia adolescenza Pistoia e Valdinievole; dottoressa Manuela Casarano, direttore Ufs salute mentale infanzia adolescenza Valdinievole; dottor Renato Russo, tecnico di riabilitazione psichiatrica Ufc salute mentale adulti Valdinievole; dottor Davide De Servi, vice questore polizia di stato – dirigente del commissariato di polizia di stato di Pescia; dottoressa Sabrina Melosi, psicologa Ufs consultoriale Valdinievole)

L’ospedale ringrazia l’amministrazione del Comune di Pescia e i professionisti che parteciperanno attivamente, per aver accolto favorevolmente l’iniziativa e per il supporto organizzativo prestato.