Primo nome per Pistoia Blues 2025: c’è Gianna Nannini

PISTOIA – Primo grande nome per l’edizione 2025 del Pistoia Blues Festival.

Sul palco di piazza Duomo salirà la cantautrice senese Gianna Nannini. L’appuntamento è per il 13 luglio per la sezione Storytellers – Suoni d’autore.

Si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la Gianna Nazionale che tornerà con un grande tour europeo chiamato Sei nell’anima – Festival European Leg 2025. L’icona del rock nazionale non mancherà di entusiasmare il pubblico con i suoi più grandi successi come America, Fotoromanza, Bello e impossibile, Meravigliosa creatura e proprio Sei nell’anima. Infatti il tour che prende il nome da questa canzone si aggiunge al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo – comprende l’album Sei nell’anima (Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico Cazzi miei (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

Biglietti in prevendita dalle 16 dell’11 ottobre su Ticketone e prevendite abituali sul territorio.

Gianna Nannini, nata a Siena il 14 giugno 1954, è una delle cantautrici rock più iconiche della musica italiana. Cresciuta in una famiglia benestante, sviluppa una forte passione per la musica sin da giovane, studiando pianoforte e poi frequentando l’istituto d’arte. Il suo album di debutto, Gianna Nannini (1976), segna l’inizio della sua carriera, ma il vero successo arriva nel 1979 con l’album California e il singolo provocatorio America. Negli anni ’80, con brani come Fotoromanza (1984) e Bello e impossibile (1986), diventa una delle principali star italiane, vincendo il Festivalbar e raggiungendo il successo internazionale. Nel 1990, l’inno Un’estate italiana, scritto per i Mondiali di calcio, la rende celebre in tutto il mondo. Negli anni ’90 e 2000, continua a produrre hit come Meravigliosa creatura (1995) e Sei nell’anima (2006), confermando la sua longevità artistica. Gianna Nannini è conosciuta per il suo stile ribelle, la sua voce graffiante e il suo impegno per i diritti delle donne. La sua musica, che mescola rock, pop e ballate emozionanti, l’ha resa una delle artiste più amate e rispettate in Italia e all’estero.

L’evento è promosso da Comune di Pistoia, Associazione Bluesin e Leg Live Emotion Group.