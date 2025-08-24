Pistoia Basket 2000, ottime indicazioni dal test con Torino

Getting your Trinity Audio player ready...

Reale Mutua Torino – Estra Pistoia 78-75 (16-25, 26-18, 16-16, 20-16)TORINO:

Schina 10, Bruttini 2, Allen 22, Stazzonelli 10, Massone 5, Severini 3, Teague 13, Zucca 3, Tortù 8, Romagnoli. Ne: Eruke, Paniagua. All.: Moretti

ESTRA PISTOIA: Benetti 8, Dellosto, Stoch 3, Gallo 10, Johnson 10, Alessandrini 10, Saccaggi 16, Campogrande 6, Zanotti 6, Magro 6. Ne: Flauto, Agostini

PISTOIA – A Santa Margherita Ligure, provincia di Genova, arrivano indicazioni positive per coach Tommaso Della Rosa e tutto lo staff dallo scrimmage andato in scena contro la Reale Mutua Torino, primo test (seppur non ufficiale, quindi con punteggio azzerato alla fine di ogni quarto) contro una delle avversarie nel prossimo campionato di A2.

Con le gambe imballate dai carichi di lavoro, in questi frangenti il risultato è l’ultimo aspetto da guardare e va tenuto presente che l’Estra Pistoia si è allenata alla Lumosquare anche nella mattinata prima di partire alla volta della Liguria.

Il tutto senza dimenticare che all’organico pistoiese manca ancora il secondo americano mentre Torino ha già potuto sfoggiare la propria coppia Usa. L’inizio biancorosso è stato davvero ottimo con un primo quarto condotto in maniera importante e corale grazie ad un buon approccio dal punto di vista difensivo con notevole aggressività. Dal secondo periodo, però, la Reale Mutua Torino (guidata dall’ex coach di Pistoia Paolo Moretti) è iniziata ad entrare nel vivo del match riuscendo a restituire, di fatto, lo stesso divario guadagnato da Pistoia nei primi 10′ di gioco con l’Estra che ha concesso qualche rimbalzo offensivo di troppo. Il terzo periodo è stato quello del totale equilibrio mentre nel rush finale, con la stanchezza che ha attanagliato la squadra, Torino è riuscita a conquistare l’ultimo quarto di stretta misura.

Adesso domenica di riposo, poi da lunedì di nuovo in palestra per proseguire un periodo intenso di lavoro che vedrà già una nuova amichevole in programma martedì alle 18,30 ad Arezzo contro Rsr Rieti.